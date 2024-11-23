Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 23 листопада, свято — що не можна робити arrow

Яке сьогодні, 23 листопада, свято — що не можна робити

23 листопада 2024 00:33
Світлана Зайцева - Редактор
23 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Дві жінки з одягом у гардеробі. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 23 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу шість важливих свят. Дізнайтеся, що відомо про цей день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто святкує свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

Читайте також:

Який сьогодні, 23 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають декілька важливих свят, зокрема:

  • Міжнародний день обізнаності про ауру
  • День пам'яті жертв голодоморів
  • Міжнародний день імідж-консультанта
  • Міжнародний день боротьби з безкарністю
  • Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини
  • Всесвітній день акварелі
Краски
Фарби з кистями на столі. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 23 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих святителів Амфілохія і Григорія. Святий Амфілохій Іконійський працював єпископом у Малії Азії, брав участь у багатьох собораї в церквах і активно боровся з єресями. Не стало святого 394 року, але після нього залишилося багато богословських і духовних творів.

Що стосується святого Григорія Богослова, то він був одним із найвидатніших богословів ранньої християнської церкви і все своє життя служив Богу. Також чоловік був єпископом Сасіми і одним з основних учасників Другого Вселенського Собору 381 року. Не стало святого 390 року, але після себе він також залишив багато творів. 

Амфилохий и Григорий
Зображення святителів Амфілохія і Григорія. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 23 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

  • Починати конфлікти, адже є ризик, що вони будуть довготривалими
  • Лаятися і лихословити
  • Вживати надмірну кількість алкогольних напоїв

Народні прикмети 23 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

  • Безхмарне небо або мало хмар — до сонця і холоду надворі
  • Рожеве сяйво навколо місяця — до тріскучих морозів
  • Червоні хмари на заході — до ясної погоди
  • Низькі хмари — до наближення похолодання

Хто святкує День ангела 23 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають всі чоловіки, яких звати:

  • Борис
  • Григорій
  • Іван
  • Макар
  • Олександр
  • Олексій
Ангел
Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати своїй дитині на День Святого Миколая. 

Раніше ми розповідали про те, куди в Європі краще не їхати українцям на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, що можна одягнути на святкування Нового року Зеленої Дерев’яної Змії.

свята іменини народні прикмети День ангела заборони 23 листопада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Як податися на вакансію в ЗСУ, якщо вже призвали в ТЦК

00:20 У частині Києва три дні не працюватиме оповіщення про тривогу

00:11 Треба готуватись до найгіршого — прем'єр Польщі зробив заяву

22 листопада 2024

23:59 В ГУР підтвердили плани Росії щодо поділу України

23:59 Водіям приготуватись — якою завтра буде погода у Львові

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

23:43 В окупантів є конкретна мета на цю зиму — у ГУР заявили, яка саме

23:36 У Львові військовий не повернувся до частини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:25 В ОТУ "Харків" пояснили, чи воюють в Україні військові КНДР

23:19 У Києві вибухнули трансформаторні будки — подробиці

00:30 Як податися на вакансію в ЗСУ, якщо вже призвали в ТЦК

00:20 У частині Києва три дні не працюватиме оповіщення про тривогу

00:11 Треба готуватись до найгіршого — прем'єр Польщі зробив заяву

22 листопада 2024

23:59 В ГУР підтвердили плани Росії щодо поділу України

23:59 Водіям приготуватись — якою завтра буде погода у Львові

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

23:43 В окупантів є конкретна мета на цю зиму — у ГУР заявили, яка саме

23:36 У Львові військовий не повернувся до частини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:25 В ОТУ "Харків" пояснили, чи воюють в Україні військові КНДР

23:19 У Києві вибухнули трансформаторні будки — подробиці

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету