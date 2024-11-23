23 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Дві жінки з одягом у гардеробі. Фото: Pinterest

Сьогодні, 23 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу шість важливих свят. Дізнайтеся, що відомо про цей день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто святкує свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Який сьогодні, 23 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають декілька важливих свят, зокрема:

Міжнародний день обізнаності про ауру

День пам'яті жертв голодоморів

Міжнародний день імідж-консультанта

Міжнародний день боротьби з безкарністю

Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини

Всесвітній день акварелі

Фарби з кистями на столі. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 23 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих святителів Амфілохія і Григорія. Святий Амфілохій Іконійський працював єпископом у Малії Азії, брав участь у багатьох собораї в церквах і активно боровся з єресями. Не стало святого 394 року, але після нього залишилося багато богословських і духовних творів.

Що стосується святого Григорія Богослова, то він був одним із найвидатніших богословів ранньої християнської церкви і все своє життя служив Богу. Також чоловік був єпископом Сасіми і одним з основних учасників Другого Вселенського Собору 381 року. Не стало святого 390 року, але після себе він також залишив багато творів.

Зображення святителів Амфілохія і Григорія. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 23 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

Починати конфлікти, адже є ризик, що вони будуть довготривалими

Лаятися і лихословити

Вживати надмірну кількість алкогольних напоїв

Народні прикмети 23 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

Безхмарне небо або мало хмар — до сонця і холоду надворі

Рожеве сяйво навколо місяця — до тріскучих морозів

Червоні хмари на заході — до ясної погоди

Низькі хмари — до наближення похолодання

Хто святкує День ангела 23 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають всі чоловіки, яких звати:

Борис

Григорій

Іван

Макар

Олександр

Олексій

Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

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