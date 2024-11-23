23 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 23 листопада, свято — що не можна робити
Сьогодні, 23 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу шість важливих свят. Дізнайтеся, що відомо про цей день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто святкує свої іменини цього дня.
Новини.LIVE розповідає детально про цей день.
Який сьогодні, 23 листопада, день в Україні та світі
Цього дня люди в Україні та світі відзначають декілька важливих свят, зокрема:
- Міжнародний день обізнаності про ауру
- День пам'яті жертв голодоморів
- Міжнародний день імідж-консультанта
- Міжнародний день боротьби з безкарністю
- Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини
- Всесвітній день акварелі
Яке сьогодні, 23 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих святителів Амфілохія і Григорія. Святий Амфілохій Іконійський працював єпископом у Малії Азії, брав участь у багатьох собораї в церквах і активно боровся з єресями. Не стало святого 394 року, але після нього залишилося багато богословських і духовних творів.
Що стосується святого Григорія Богослова, то він був одним із найвидатніших богословів ранньої християнської церкви і все своє життя служив Богу. Також чоловік був єпископом Сасіми і одним з основних учасників Другого Вселенського Собору 381 року. Не стало святого 390 року, але після себе він також залишив багато творів.
Що не можна робити 23 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично забороняється:
- Починати конфлікти, адже є ризик, що вони будуть довготривалими
- Лаятися і лихословити
- Вживати надмірну кількість алкогольних напоїв
Народні прикмети 23 листопада
Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:
- Безхмарне небо або мало хмар — до сонця і холоду надворі
- Рожеве сяйво навколо місяця — до тріскучих морозів
- Червоні хмари на заході — до ясної погоди
- Низькі хмари — до наближення похолодання
Хто святкує День ангела 23 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають всі чоловіки, яких звати:
- Борис
- Григорій
- Іван
- Макар
- Олександр
- Олексій
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