23 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 23 ноября, праздник — что нельзя делать
Сегодня, 23 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу шесть важных праздников. Узнайте, что известно об этом дне, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свои именины в этот день.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.
Какой сегодня, 23 ноября, день в Украине и мире
В этот день люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников, в частности:
- Международный день осведомленности об ауре
- День памяти жертв голодоморов
- Международный день имидж-консультанта
- Международный день борьбы с безнаказанностью
- Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека
- Всемирный день акварели
Какой сегодня, 23 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие в церкви чтят память святых святителей Амфилохия и Григория. Святой Амфилохий Иконийский работал епископом в Малии Азии, участвовал во многих соборах в церквях и активно боролся с ересями. Не стало святого в 394 году, но после него осталось много богословских и духовных произведений.
Что касается святого Григория Богослова, то он был одним из величайших богословов ранней христианской церкви и всю свою жизнь служил Богу. Также он был епископом Сасимы и одним из основных участников Второго Вселенского Собора 381 года. Не стало святого в 390 году, но после себя он оставил много произведений.
Что нельзя делать 23 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается:
- Начинать конфликты, ведь есть риск, что они будут длительными
- Ругаться и сквернословить
- Употреблять чрезмерное количество алкогольных напитков
Народные приметы 23 ноября
Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:
- Безоблачное небо или мало облаков — к солнцу и холоду
- Розовое сияние вокруг луны — к трескучим морозам
- Красные облака на западе — к ясной погоде
- Низкие облака — к приближению похолодания
Кто празднует День ангела 23 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают все мужчины, которых зовут:
- Борис
- Григорий
- Иван
- Макар
- Александр
- Алексей
Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему ребенку на День Святого Николая.
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