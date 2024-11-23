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Какой сегодня, 23 ноября, праздник — что нельзя делать

23 ноября 2024 00:33
Светлана Зайцева - Редактор
23 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Две женщины с одеждой в гардеробе. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 23 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу шесть важных праздников. Узнайте, что известно об этом дне, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Какой сегодня, 23 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников, в частности:

  • Международный день осведомленности об ауре
  • День памяти жертв голодоморов
  • Международный день имидж-консультанта
  • Международный день борьбы с безнаказанностью
  • Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека
  • Всемирный день акварели
Краски
Краски с кистями на столе. Фото: Freepik

Какой сегодня, 23 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святых святителей Амфилохия и Григория. Святой Амфилохий Иконийский работал епископом в Малии Азии, участвовал во многих соборах в церквях и активно боролся с ересями. Не стало святого в 394 году, но после него осталось много богословских и духовных произведений.

Что касается святого Григория Богослова, то он был одним из величайших богословов ранней христианской церкви и всю свою жизнь служил Богу. Также он был епископом Сасимы и одним из основных участников Второго Вселенского Собора 381 года. Не стало святого в 390 году, но после себя он оставил много произведений.

Амфилохий и Григорий
Изображение святителей Амфилохия и Григория. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 23 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

  • Начинать конфликты, ведь есть риск, что они будут длительными
  • Ругаться и сквернословить
  • Употреблять чрезмерное количество алкогольных напитков

Народные приметы 23 ноября

Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

  • Безоблачное небо или мало облаков — к солнцу и холоду
  • Розовое сияние вокруг луны — к трескучим морозам
  • Красные облака на западе — к ясной погоде
  • Низкие облака — к приближению похолодания

Кто празднует День ангела 23 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают все мужчины, которых зовут:

  • Борис
  • Григорий
  • Иван
  • Макар
  • Александр
  • Алексей
Ангел
Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему ребенку на День Святого Николая.

Раньше мы рассказывали о том, куда в Европе лучше не ехать украинцам на Рождество.

Также мы сообщали, что можно одеть на празднование Нового года Зеленой Деревянной Змеи.

праздники именины народные приметы День ангела запреты 23 ноября

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