23 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Две женщины с одеждой в гардеробе. Фото: Pinterest

Сегодня, 23 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу шесть важных праздников. Узнайте, что известно об этом дне, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Какой сегодня, 23 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников, в частности:

Международный день осведомленности об ауре

День памяти жертв голодоморов

Международный день имидж-консультанта

Международный день борьбы с безнаказанностью

Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека

Всемирный день акварели

Краски с кистями на столе. Фото: Freepik

Какой сегодня, 23 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святых святителей Амфилохия и Григория. Святой Амфилохий Иконийский работал епископом в Малии Азии, участвовал во многих соборах в церквях и активно боролся с ересями. Не стало святого в 394 году, но после него осталось много богословских и духовных произведений.

Что касается святого Григория Богослова, то он был одним из величайших богословов ранней христианской церкви и всю свою жизнь служил Богу. Также он был епископом Сасимы и одним из основных участников Второго Вселенского Собора 381 года. Не стало святого в 390 году, но после себя он оставил много произведений.

Изображение святителей Амфилохия и Григория. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 23 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

Начинать конфликты, ведь есть риск, что они будут длительными

Ругаться и сквернословить

Употреблять чрезмерное количество алкогольных напитков

Народные приметы 23 ноября

Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

Безоблачное небо или мало облаков — к солнцу и холоду

Розовое сияние вокруг луны — к трескучим морозам

Красные облака на западе — к ясной погоде

Низкие облака — к приближению похолодания

Кто празднует День ангела 23 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают все мужчины, которых зовут:

Борис

Григорий

Иван

Макар

Александр

Алексей

Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему ребенку на День Святого Николая.

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