21 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Десантно-штурмові війська ЗСУ. Фото: УНІАН

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, українці та люди у світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 21 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:

День соціального підприємництва

День гідності та свободи в Україні

Революція Гідності 2013-2014 років

Початок Помаранчевої революції 2004 року

Європейський день муковісцидозу

Всесвітній день рибальства

Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози

День десантно-штурмових військ ЗСУ

Всесвітній день телебачення

Всесвітній день вітань

Всесвітній день книги рекордів Гіннеса

Міжнародний день філософії

Міжнародний день відмови від куріння

Літні люди, які дивляться телевізор. Фото: BBC

Яке сьогодні, 21 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві відзначають таке велике християнське свято, як Введення у храм Пресвятої Богородиці, коли батьки Діви Марії ввели її в Єрусалимський храм. Згідно з переказами, коли Марії було три роки, вона залишилася в цьому храмі для того, щоб служити Богу.

Там вона росла, молилася і вивчала Святе Письмо, щоб підготуватися до ролі Матері Божої. Цього дня віряни йдуть до церкви і моляться.

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 21 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

Гучно сміятися, співати і веселитися

Позичати комусь гроші

Займатися важкою фізичною працею

Народні прикмети 21 листопада

Наші предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

Похмура і тепла погода — до поганого майбутнього врожаю

Зима вже почалася — до гарного врожаю впродовж року

Дуже сильний мороз — до спеки влітку

Сніг випав — до снігу аж до весни

Хто святкує День ангела 21 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Олександр.

Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

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