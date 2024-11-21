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Яке сьогодні, 21 листопада, свято — що не слід робити

21 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
21 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити
Десантно-штурмові війська ЗСУ. Фото: УНІАН
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, українці та люди у світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 21 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:

  • День соціального підприємництва
  • День гідності та свободи в Україні
  • Революція Гідності 2013-2014 років
  • Початок Помаранчевої революції 2004 року
  • Європейський день муковісцидозу
  • Всесвітній день рибальства
  • Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози
  • День десантно-штурмових військ ЗСУ
  • Всесвітній день телебачення
  • Всесвітній день вітань
  • Всесвітній день книги рекордів Гіннеса
  • Міжнародний день філософії
  • Міжнародний день відмови від куріння
Люди возле телевизора
Літні люди, які дивляться телевізор. Фото: BBC

Яке сьогодні, 21 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві відзначають таке велике християнське свято, як Введення у храм Пресвятої Богородиці, коли батьки Діви Марії ввели її в Єрусалимський храм. Згідно з переказами, коли Марії було три роки, вона залишилася в цьому храмі для того, щоб служити Богу.

Там вона росла, молилася і вивчала Святе Письмо, щоб підготуватися до ролі Матері Божої. Цього дня віряни йдуть до церкви і моляться. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 21 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

  • Гучно сміятися, співати і веселитися
  • Позичати комусь гроші
  • Займатися важкою фізичною працею

Народні прикмети 21 листопада

Наші предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

  • Похмура і тепла погода — до поганого майбутнього врожаю
  • Зима вже почалася — до гарного врожаю впродовж року
  • Дуже сильний мороз — до спеки влітку
  • Сніг випав — до снігу аж до весни

Хто святкує День ангела 21 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Олександр. 

Ангел
Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні відзначатимуть Різдво в 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть День Святого Миколая в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати дітям на День Святого Миколая.

свята іменини народні прикмети День ангела заборони 21 листопада

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