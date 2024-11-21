21 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Яке сьогодні, 21 листопада, свято — що не слід робити
Сьогодні, 21 листопада 2024 року, українці та люди у світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 21 листопада, день в Україні та світі
Цього дня люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:
- День соціального підприємництва
- День гідності та свободи в Україні
- Революція Гідності 2013-2014 років
- Початок Помаранчевої революції 2004 року
- Європейський день муковісцидозу
- Всесвітній день рибальства
- Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози
- День десантно-штурмових військ ЗСУ
- Всесвітній день телебачення
- Всесвітній день вітань
- Всесвітній день книги рекордів Гіннеса
- Міжнародний день філософії
- Міжнародний день відмови від куріння
Яке сьогодні, 21 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві відзначають таке велике християнське свято, як Введення у храм Пресвятої Богородиці, коли батьки Діви Марії ввели її в Єрусалимський храм. Згідно з переказами, коли Марії було три роки, вона залишилася в цьому храмі для того, щоб служити Богу.
Там вона росла, молилася і вивчала Святе Письмо, щоб підготуватися до ролі Матері Божої. Цього дня віряни йдуть до церкви і моляться.
Що не можна робити 21 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично забороняється:
- Гучно сміятися, співати і веселитися
- Позичати комусь гроші
- Займатися важкою фізичною працею
Народні прикмети 21 листопада
Наші предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:
- Похмура і тепла погода — до поганого майбутнього врожаю
- Зима вже почалася — до гарного врожаю впродовж року
- Дуже сильний мороз — до спеки влітку
- Сніг випав — до снігу аж до весни
Хто святкує День ангела 21 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Олександр.
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