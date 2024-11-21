21 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать

Какой сегодня, 21 ноября, праздник — что не стоит делать
Сегодня, 21 ноября 2024 года, украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 21 ноября, день в Украине и мире
В этот день люди в Украине и мире отмечают такие праздники, как:
- День социального предпринимательства
- День достоинства и свободы в Украине
- Революция Достоинства 2013-2014 годов
- Начало Оранжевой революции 2004 года
- Европейский день муковисцидоза
- Всемирный день рыболовства
- Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы
- День десантно-штурмовых войск ВСУ
- Всемирный день телевидения
- Всемирный день поздравлений
- Всемирный день книги рекордов Гиннеса
- Международный день философии
- Международный день отказа от курения
Какой сегодня, 21 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие в церкви отмечают такой большой христианский праздник, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, когда родители Девы Марии ввели ее в храм Иерусалимский. Согласно преданию, когда Марии было три года, она осталась в этом храме для того, чтобы служить Богу.
Там она росла, молилась и изучала Священное Писание, чтобы подготовиться к роли Матери Божьей. В этот день верующие идут в церковь и молятся.
Что нельзя делать 21 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается:
- Громко смеяться, петь и веселиться
- Одалживать кому-то деньги
- Заниматься тяжелым физическим трудом
Народные приметы 21 ноября
Наши предки в давние времена следили за погодой и верили, что:
- Пасмурная и теплая погода — к плохому будущему урожаю
- Зима уже началась — к хорошему урожаю в течение года
- Очень сильный мороз — к жаре летом
- Снег выпал — к снегу до весны
Кто празднует День ангела 21 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут Александр.
Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечают Рождество в 2024 году.
Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году.
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