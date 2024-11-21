21 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать

Десантно-штурмовые войска ВСУ. Фото: УНИАН

Сегодня, 21 ноября 2024 года, украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 21 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают такие праздники, как:

День социального предпринимательства

День достоинства и свободы в Украине

Революция Достоинства 2013-2014 годов

Начало Оранжевой революции 2004 года

Европейский день муковисцидоза

Всемирный день рыболовства

Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы

День десантно-штурмовых войск ВСУ

Всемирный день телевидения

Всемирный день поздравлений

Всемирный день книги рекордов Гиннеса

Международный день философии

Международный день отказа от курения

Пожилые люди, которые смотрят телевизор. Фото: BBC

Какой сегодня, 21 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви отмечают такой большой христианский праздник, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, когда родители Девы Марии ввели ее в храм Иерусалимский. Согласно преданию, когда Марии было три года, она осталась в этом храме для того, чтобы служить Богу.

Там она росла, молилась и изучала Священное Писание, чтобы подготовиться к роли Матери Божьей. В этот день верующие идут в церковь и молятся.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 21 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

Громко смеяться, петь и веселиться

Одалживать кому-то деньги

Заниматься тяжелым физическим трудом

Народные приметы 21 ноября

Наши предки в давние времена следили за погодой и верили, что:

Пасмурная и теплая погода — к плохому будущему урожаю

Зима уже началась — к хорошему урожаю в течение года

Очень сильный мороз — к жаре летом

Снег выпал — к снегу до весны

Кто празднует День ангела 21 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут Александр.

Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечают Рождество в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году.

Также мы сообщали, что можно подарить детям на День Святого Николая.