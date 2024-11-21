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Какой сегодня, 21 ноября, праздник — что не стоит делать

21 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
21 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать
Десантно-штурмовые войска ВСУ. Фото: УНИАН
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 21 ноября 2024 года, украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 21 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают такие праздники, как:

  • День социального предпринимательства
  • День достоинства и свободы в Украине
  • Революция Достоинства 2013-2014 годов
  • Начало Оранжевой революции 2004 года
  • Европейский день муковисцидоза
  • Всемирный день рыболовства
  • Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы
  • День десантно-штурмовых войск ВСУ
  • Всемирный день телевидения
  • Всемирный день поздравлений
  • Всемирный день книги рекордов Гиннеса
  • Международный день философии
  • Международный день отказа от курения
Люди возле телевизора
Пожилые люди, которые смотрят телевизор. Фото: BBC

Какой сегодня, 21 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви отмечают такой большой христианский праздник, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, когда родители Девы Марии ввели ее в храм Иерусалимский. Согласно преданию, когда Марии было три года, она осталась в этом храме для того, чтобы служить Богу.

Там она росла, молилась и изучала Священное Писание, чтобы подготовиться к роли Матери Божьей. В этот день верующие идут в церковь и молятся.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 21 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

  • Громко смеяться, петь и веселиться
  • Одалживать кому-то деньги
  • Заниматься тяжелым физическим трудом

Народные приметы 21 ноября

Наши предки в давние времена следили за погодой и верили, что:

  • Пасмурная и теплая погода — к плохому будущему урожаю
  • Зима уже началась — к хорошему урожаю в течение года
  • Очень сильный мороз — к жаре летом
  • Снег выпал — к снегу до весны

Кто празднует День ангела 21 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут Александр.

Ангел
Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечают Рождество в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году.

Также мы сообщали, что можно подарить детям на День Святого Николая.

праздники именины народные приметы День ангела запреты 21 ноября

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