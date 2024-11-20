20 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 20 листопада, свято — що забороняється робити
Сьогодні, 20 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День Ангела сьогодні.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 20 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:
- Всесвітній день дитини
- Всесвітній день географічних інформаційних систем
- День педіатра
- Міжнародний день "Обійми бігуна"
- День пам'яті трансгендерів
Яке сьогодні, 20 листопада, церковне свято
Сьогодні, 20 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобного Григорія Декаполіта, який заснував монастир у Декаполісі та провів там багато років. Усе своє життя чоловік молився, постував і служив Господу. Не стало Декаполіта, який був відомий духовною силою і дивотворними діяннями, 360 року.
Що не можна робити 20 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично забороняється:
- Говорити погані слова і сваритися
- Позичати гроші
- Відвідувати ліс
Народні прикмети 20 листопада
Наші предки в давні часи дивилися на погоду надворі та вірили, що:
- Сильний сніг зі слабким вітром — до ясної погоди
- Сніг вранці — до сонячної погоди по півдні
- Сорока ховається під дах будинку — до суворої зими
- Тетерів на верхівці дерева — до сонця надворі
Хто святкує День ангела 20 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:
- Анатолій
- Арсен
- Василь
- Володимир
- Григорій
- Іван
- Макар
- Микола
- Олександр
- Олексій
- Ганна
- Тетяна
Нагадаємо, ми писали про те, що краще не одягати на святкування Нового року 2025.
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