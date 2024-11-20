20 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Жінка з донькою на прийомі в лікарки. Фото: Vivantes

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День Ангела сьогодні.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 20 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:

Всесвітній день дитини

Всесвітній день географічних інформаційних систем

День педіатра

Міжнародний день "Обійми бігуна"

День пам'яті трансгендерів

Декілька дітей з повітряними кулями. Фото: Pixers.hk

Яке сьогодні, 20 листопада, церковне свято

Сьогодні, 20 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобного Григорія Декаполіта, який заснував монастир у Декаполісі та провів там багато років. Усе своє життя чоловік молився, постував і служив Господу. Не стало Декаполіта, який був відомий духовною силою і дивотворними діяннями, 360 року.

Святий преподобний Григорій Декаполіт. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 20 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

Говорити погані слова і сваритися

Позичати гроші

Відвідувати ліс

Народні прикмети 20 листопада

Наші предки в давні часи дивилися на погоду надворі та вірили, що:

Сильний сніг зі слабким вітром — до ясної погоди

Сніг вранці — до сонячної погоди по півдні

Сорока ховається під дах будинку — до суворої зими

Тетерів на верхівці дерева — до сонця надворі

Хто святкує День ангела 20 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:

Анатолій

Арсен

Василь

Володимир

Григорій

Іван

Макар

Микола

Олександр

Олексій

Ганна

Тетяна

Ангел, що дивиться з небес. Фото: Pinterest

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