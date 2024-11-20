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Яке сьогодні, 20 листопада, свято — що забороняється робити

20 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
20 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Жінка з донькою на прийомі в лікарки. Фото: Vivantes
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День Ангела сьогодні.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 20 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають такі свята, як:

  • Всесвітній день дитини
  • Всесвітній день географічних інформаційних систем
  • День педіатра
  • Міжнародний день "Обійми бігуна"
  • День пам'яті трансгендерів
Дети
Декілька дітей з повітряними кулями. Фото: Pixers.hk

Яке сьогодні, 20 листопада, церковне свято

Сьогодні, 20 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобного Григорія Декаполіта, який заснував монастир у Декаполісі та провів там багато років. Усе своє життя чоловік молився, постував і служив Господу. Не стало Декаполіта, який був відомий духовною силою і дивотворними діяннями, 360 року.

Григорий Декаполит
Святий преподобний Григорій Декаполіт. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 20 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

  • Говорити погані слова і сваритися
  • Позичати гроші
  • Відвідувати ліс

Народні прикмети 20 листопада

Наші предки в давні часи дивилися на погоду надворі та вірили, що:

  • Сильний сніг зі слабким вітром — до ясної погоди
  • Сніг вранці — до сонячної погоди по півдні
  • Сорока ховається під дах будинку — до суворої зими
  • Тетерів на верхівці дерева — до сонця надворі

Хто святкує День ангела 20 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:

  • Анатолій
  • Арсен
  • Василь
  • Володимир
  • Григорій
  • Іван
  • Макар
  • Микола
  • Олександр
  • Олексій
  • Ганна
  • Тетяна
Ангел
Ангел, що дивиться з небес. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що краще не одягати на святкування Нового року 2025. 

Раніше ми розповідали про те, який подарунок можна зробити жінці, чоловіку і всій родині на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята за новим стилем відзначатимуть українці в листопаді 2024 року.

свята церква іменини народні прикмети День ангела заборони

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