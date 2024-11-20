20 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Женщина с дочерью на приеме у врача. Фото: Vivantes

Сегодня, 20 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свой День Ангела сегодня.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 20 ноября, день в Украине и мире

Сегодня люди в Украине и мире отмечают такие праздники, как:

Всемирный день ребенка

Всемирный день географических информационных систем

День педиатра

Международный день "Объятия бегуна"

День памяти трансгендеров

Несколько детей с воздушными шарами. Фото: Pixers.hk

Какой сегодня, 20 ноября, церковный праздник

Сегодня, 20 ноября, верующие в церкви чтят память святого преподобного Григория Декаполита, который основал монастырь в Декаполисе и провел там много лет. Всю свою жизнь мужчина молился, постился и служил Господу. Не стало Декаполита, известного духовной силой и чудесными деяниями, в 360 году.

Святой преподобный Григорий Декаполит. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 20 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

Говорить плохие слова и ссориться

Одалживать деньги

Посещать лес

Народные приметы 20 ноября

Наши предки в давние времена смотрели на погоду и верили, что:

Сильный снег со слабым ветром — к ясной погоде

Снег утром — к солнечной погоде после полудня

Сорока прячется под крышу дома — к суровой зиме

Тетерев на верхушке дерева — к солнцу

Кто празднует День ангела 20 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

Анатолий

Арсен

Василий

Владимир

Григорий

Иван

Макар

Николай

Александр

Алексей

Анна

Татьяна

Ангел, смотрящий с небес. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что лучше не одевать на празднование Нового года 2025 года.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно сделать женщине, мужчине и всей семье на Новый год.

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