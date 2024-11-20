20 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 20 ноября, праздник — что запрещается делать
Сегодня, 20 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свой День Ангела сегодня.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 20 ноября, день в Украине и мире
Сегодня люди в Украине и мире отмечают такие праздники, как:
- Всемирный день ребенка
- Всемирный день географических информационных систем
- День педиатра
- Международный день "Объятия бегуна"
- День памяти трансгендеров
Какой сегодня, 20 ноября, церковный праздник
Сегодня, 20 ноября, верующие в церкви чтят память святого преподобного Григория Декаполита, который основал монастырь в Декаполисе и провел там много лет. Всю свою жизнь мужчина молился, постился и служил Господу. Не стало Декаполита, известного духовной силой и чудесными деяниями, в 360 году.
Что нельзя делать 20 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается:
- Говорить плохие слова и ссориться
- Одалживать деньги
- Посещать лес
Народные приметы 20 ноября
Наши предки в давние времена смотрели на погоду и верили, что:
- Сильный снег со слабым ветром — к ясной погоде
- Снег утром — к солнечной погоде после полудня
- Сорока прячется под крышу дома — к суровой зиме
- Тетерев на верхушке дерева — к солнцу
Кто празднует День ангела 20 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:
- Анатолий
- Арсен
- Василий
- Владимир
- Григорий
- Иван
- Макар
- Николай
- Александр
- Алексей
- Анна
- Татьяна
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