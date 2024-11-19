19 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 19 листопада, свято — що забороняється робити
Сьогодні, 19 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька свят. Дізнайтеся, що це за день, які речі категорично не можна сьогодні робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 19 листопада, день в Україні та світі
Цього дня українці та люди у світі відзначають одразу декілька важливих свят:
- День працівників гідрометеорологічної служби
- День працівника скляної промисловості України
- Всесвітній день громадянина
- Міжнародний день цільного зерна
- Міжнародний день чоловіків
- День жінок-підприємиць
- Всесвітній день туалету
- Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод
Яке сьогодні, 19 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого пророка Авдія, який був одним з 12 пророків, що передавали Божественні повідомлення людям. Авдій почав пророкувати ще у віці 11 років, коли в троні царя сиділ Ізраїль Іоас і Юдий Амонозар.
Пророкування чоловіка було дуже коротким, але доволі важливим, адже він закликав людей покаятися і повірити в Господа. Авдій намагався відновити віри і відповідальність сучасників.
Що не можна робити 19 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично забороняється:
- Займатися садівництвом або важкою фізичною працею
- Ходити без взуття
- Вживати алкогольні напої
Народні прикмети 19 листопада
Предки в давні часи дивитися на погоду і вірили, що:
- Вітряна і сніжна погода цього дня — до довгої і холодної зими
- Ясне небо — до наближення заморозків
- Похмура погода — до наближення відлиги
- Низький політ птахів — до наближення опадів
Хто святкує День ангела 19 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела відзначають чоловіки, яких звати:
- Валентин
- Геннадій
- Денис
- Дмитро
- Іван
- Костянтин
- Леонід
- Михайло
- Олександр
- Петро
- Семен
- Сергій
- Федір
- Яків
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