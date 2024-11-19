19 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Компанія чоловіків, які весело проводять час. Фото: Freepik

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька свят. Дізнайтеся, що це за день, які речі категорично не можна сьогодні робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 19 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у світі відзначають одразу декілька важливих свят:

День працівників гідрометеорологічної служби

День працівника скляної промисловості України

Всесвітній день громадянина

Міжнародний день цільного зерна

Міжнародний день чоловіків

День жінок-підприємиць

Всесвітній день туалету

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

Молода жінка в діловому костюмі в офісі. Фото: Pexels

Яке сьогодні, 19 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого пророка Авдія, який був одним з 12 пророків, що передавали Божественні повідомлення людям. Авдій почав пророкувати ще у віці 11 років, коли в троні царя сиділ Ізраїль Іоас і Юдий Амонозар.

Пророкування чоловіка було дуже коротким, але доволі важливим, адже він закликав людей покаятися і повірити в Господа. Авдій намагався відновити віри і відповідальність сучасників.

Зображення святого пророка Авдія. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 19 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

Займатися садівництвом або важкою фізичною працею

Ходити без взуття

Вживати алкогольні напої

Народні прикмети 19 листопада

Предки в давні часи дивитися на погоду і вірили, що:

Вітряна і сніжна погода цього дня — до довгої і холодної зими

Ясне небо — до наближення заморозків

Похмура погода — до наближення відлиги

Низький політ птахів — до наближення опадів

Хто святкує День ангела 19 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають чоловіки, яких звати:

Валентин

Геннадій

Денис

Дмитро

Іван

Костянтин

Леонід

Михайло

Олександр

Петро

Семен

Сергій

Федір

Яків

Чоловік у ролі ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, від якого одягу краще відмовитися на святкуванні Нового року.

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