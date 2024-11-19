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Яке сьогодні, 19 листопада, свято — що забороняється робити

19 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
19 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Компанія чоловіків, які весело проводять час. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька свят. Дізнайтеся, що це за день, які речі категорично не можна сьогодні робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 19 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у світі відзначають одразу декілька важливих свят:

  • День працівників гідрометеорологічної служби
  • День працівника скляної промисловості України
  • Всесвітній день громадянина
  • Міжнародний день цільного зерна
  • Міжнародний день чоловіків
  • День жінок-підприємиць
  • Всесвітній день туалету
  • Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод
Женщина в офисе
Молода жінка в діловому костюмі в офісі. Фото: Pexels

Яке сьогодні, 19 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого пророка Авдія, який був одним з 12 пророків, що передавали Божественні повідомлення людям. Авдій почав пророкувати ще у віці 11 років, коли в троні царя сиділ Ізраїль Іоас і Юдий Амонозар. 

Пророкування чоловіка було дуже коротким, але доволі важливим, адже він закликав людей покаятися і повірити в Господа. Авдій намагався відновити віри і відповідальність сучасників. 

Пророк Авдий
Зображення святого пророка Авдія. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 19 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється:

  • Займатися садівництвом або важкою фізичною працею
  • Ходити без взуття
  • Вживати алкогольні напої

Народні прикмети 19 листопада

Предки в давні часи дивитися на погоду і вірили, що:

  • Вітряна і сніжна погода цього дня — до довгої і холодної зими
  • Ясне небо — до наближення заморозків
  • Похмура погода — до наближення відлиги
  • Низький політ птахів — до наближення опадів

Хто святкує День ангела 19 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають чоловіки, яких звати:

  • Валентин
  • Геннадій
  • Денис
  • Дмитро
  • Іван
  • Костянтин
  • Леонід
  • Михайло
  • Олександр
  • Петро
  • Семен
  • Сергій
  • Федір
  • Яків
Мужчина-ангел
Чоловік у ролі ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, від якого одягу краще відмовитися на святкуванні Нового року. 

Раніше ми розповідали про те, які свята за новим церковним календарем будуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, що відзначатимуть люди в Україні в листопаді 2024 року. 

свята церква іменини народні прикмети заборони

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06:10 Як записатися на прийом до ПФУ — покрокова інструкція

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05:48 Чи можна отримати пенсію померлого чоловіка який був військовим

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

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