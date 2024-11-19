19 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Компания мужчин, которые весело проводят время. Фото: Freepik

Сегодня, 19 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников. Узнайте, что это за день, какие вещи категорически нельзя сегодня делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 19 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди в мире отмечают сразу несколько важных праздников:

День работников гидрометеорологической службы

День работника стекольной промышленности Украины

Всемирный день гражданина

Международный день цельного зерна

Международный день мужчин

День женщин-предпринимателей

Всемирный день туалета

Всемирный день памяти жертв ДТП

Молодая женщина в деловом костюме в офисе. Фото: Pexels

Какой сегодня, 19 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святого пророка Авдия, который был одним из 12 пророков, передавших Божественные сообщения людям. Авдий начал пророчествовать еще в возрасте 11 лет, когда в кресле царя сидели Израиль Иоас и Иудей Амонозар.

Предсказание мужчины было очень коротким, но довольно важным, ведь он призвал людей покаяться и поверить в Господа. Авдий пытался восстановить веру и ответственность современников.

Изображение святого пророка Авдия. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 19 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

Заниматься садоводством или тяжелым физическим трудом

Ходить без обуви

Употреблять алкогольные напитки

Народные приметы 19 ноября

Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:

Ветреная и снежная погода в этот день — к долгой и холодной зиме

Ясное небо — к приближению заморозков

Пасмурная погода — к приближению оттепели

Низкий полет птиц — к приближению осадков

Кто празднует День ангела 19 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела отмечают мужчины, которых зовут:

Валентин

Геннадий

Денис

Дмитрий

Иван

Константин

Леонид

Михаил

Александр

Петр

Семен

Сергей

Федор

Яков

Мужчина в роли ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, от какой одежды лучше отказаться на праздновании Нового года.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники по новому церковному календарю будут в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что будут отмечать люди в Украине в ноябре 2024 года.