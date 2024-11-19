19 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 19 ноября, праздник — что запрещается делать
Сегодня, 19 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников. Узнайте, что это за день, какие вещи категорически нельзя сегодня делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свои именины.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 19 ноября, день в Украине и мире
В этот день украинцы и люди в мире отмечают сразу несколько важных праздников:
- День работников гидрометеорологической службы
- День работника стекольной промышленности Украины
- Всемирный день гражданина
- Международный день цельного зерна
- Международный день мужчин
- День женщин-предпринимателей
- Всемирный день туалета
- Всемирный день памяти жертв ДТП
Какой сегодня, 19 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие в церкви чтят память святого пророка Авдия, который был одним из 12 пророков, передавших Божественные сообщения людям. Авдий начал пророчествовать еще в возрасте 11 лет, когда в кресле царя сидели Израиль Иоас и Иудей Амонозар.
Предсказание мужчины было очень коротким, но довольно важным, ведь он призвал людей покаяться и поверить в Господа. Авдий пытался восстановить веру и ответственность современников.
Что нельзя делать 19 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается:
- Заниматься садоводством или тяжелым физическим трудом
- Ходить без обуви
- Употреблять алкогольные напитки
Народные приметы 19 ноября
Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:
- Ветреная и снежная погода в этот день — к долгой и холодной зиме
- Ясное небо — к приближению заморозков
- Пасмурная погода — к приближению оттепели
- Низкий полет птиц — к приближению осадков
Кто празднует День ангела 19 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свой День ангела отмечают мужчины, которых зовут:
- Валентин
- Геннадий
- Денис
- Дмитрий
- Иван
- Константин
- Леонид
- Михаил
- Александр
- Петр
- Семен
- Сергей
- Федор
- Яков
Напомним, мы писали о том, от какой одежды лучше отказаться на праздновании Нового года.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники по новому церковному календарю будут в Украине в ноябре 2024 года.
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