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Какой сегодня, 19 ноября, праздник — что запрещается делать

19 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
19 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Компания мужчин, которые весело проводят время. Фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 19 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников. Узнайте, что это за день, какие вещи категорически нельзя сегодня делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 19 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди в мире отмечают сразу несколько важных праздников:

  • День работников гидрометеорологической службы
  • День работника стекольной промышленности Украины
  • Всемирный день гражданина
  • Международный день цельного зерна
  • Международный день мужчин
  • День женщин-предпринимателей
  • Всемирный день туалета
  • Всемирный день памяти жертв ДТП
Женщина в офисе
Молодая женщина в деловом костюме в офисе. Фото: Pexels

Какой сегодня, 19 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святого пророка Авдия, который был одним из 12 пророков, передавших Божественные сообщения людям. Авдий начал пророчествовать еще в возрасте 11 лет, когда в кресле царя сидели Израиль Иоас и Иудей Амонозар.

Предсказание мужчины было очень коротким, но довольно важным, ведь он призвал людей покаяться и поверить в Господа. Авдий пытался восстановить веру и ответственность современников.

Пророк Авдий
Изображение святого пророка Авдия. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 19 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается:

  • Заниматься садоводством или тяжелым физическим трудом
  • Ходить без обуви
  • Употреблять алкогольные напитки

Народные приметы 19 ноября

Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:

  • Ветреная и снежная погода в этот день — к долгой и холодной зиме
  • Ясное небо — к приближению заморозков
  • Пасмурная погода — к приближению оттепели
  • Низкий полет птиц — к приближению осадков

Кто празднует День ангела 19 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела отмечают мужчины, которых зовут:

  • Валентин
  • Геннадий
  • Денис
  • Дмитрий
  • Иван
  • Константин
  • Леонид
  • Михаил
  • Александр
  • Петр
  • Семен
  • Сергей
  • Федор
  • Яков
Мужчина-ангел
Мужчина в роли ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, от какой одежды лучше отказаться на праздновании Нового года.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники по новому церковному календарю будут в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что будут отмечать люди в Украине в ноябре 2024 года.

праздники церковь именины народные приметы запреты

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03:26 В армии нужны SMM-специалисты — вакансия в "Азов"

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