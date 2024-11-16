16 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Молода жінка, яка працює на телебаченні. Фото: Jagran Josh

Сьогодні, 16 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 16 листопада, день в Україні та світі

16 листопада 2024 року українці та люди у світі відзначають не одне, а одразу декілька свят. Зокрема, сьогодні святкують:

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Міжнародний день фламенко

Всесвітній день рукоділля

Всесвітній день ґудзиків

Міжнародний день боротьби з анорексією

Міжнародний день терпимості (толерантності)

Жінка, яка займається рукоділлям. Фото: Pixabay

Яке сьогодні, 16 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матея, який був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Чоловік написав одну з чотирьох канонічних Євангелій, яку після Вознесіння Сина Божого проповідував у багатьох країнах світу.

Він активно проповідував християнство в народі та помер десь у 60 році мученицькою смертю.

Зображення святого апостола і євангеліста Матея. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 16 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька важливих заборон, які не можна порушувати в жодному разі. Так, сьогодні забороняється:

Свистіти в будинку

Сідати на стіл

Розмовляти з людиною через поріг

Народні прикмети 16 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою надворі та вірили, що:

Йде сніг — до наближення справжніх хуртовин

Погода тепла — до холодної зими

Сніг випав — до снігу аж до весни

Надворі мороз — до суворої зими

Хто святкує День ангела 16 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:

Аіфал

Олександр

Богдан

Василь

Володимир

Вольдемар

Георгій

Єгор

Іван

Ілля

Йосип

Кузьма

Микола

Павло

Петро

Семен

Сергій

Теодор

Федір

Ян

Анна

Євдокія

Світлана

Фотинія

Жінка в ролі ангела на березі моря. Фото: Pinterest

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