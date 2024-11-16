16 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 16 листопада, свято — чого краще уникати
Сьогодні, 16 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 16 листопада, день в Україні та світі
16 листопада 2024 року українці та люди у світі відзначають не одне, а одразу декілька свят. Зокрема, сьогодні святкують:
- День працівників радіо, телебачення та зв’язку
- Міжнародний день фламенко
- Всесвітній день рукоділля
- Всесвітній день ґудзиків
- Міжнародний день боротьби з анорексією
- Міжнародний день терпимості (толерантності)
Яке сьогодні, 16 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матея, який був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Чоловік написав одну з чотирьох канонічних Євангелій, яку після Вознесіння Сина Божого проповідував у багатьох країнах світу.
Він активно проповідував християнство в народі та помер десь у 60 році мученицькою смертю.
Що не можна робити 16 листопада — головні заборони дня
Цього дня існує декілька важливих заборон, які не можна порушувати в жодному разі. Так, сьогодні забороняється:
- Свистіти в будинку
- Сідати на стіл
- Розмовляти з людиною через поріг
Народні прикмети 16 листопада
Предки в давні часи стежили за погодою надворі та вірили, що:
- Йде сніг — до наближення справжніх хуртовин
- Погода тепла — до холодної зими
- Сніг випав — до снігу аж до весни
- Надворі мороз — до суворої зими
Хто святкує День ангела 16 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:
- Аіфал
- Олександр
- Богдан
- Василь
- Володимир
- Вольдемар
- Георгій
- Єгор
- Іван
- Ілля
- Йосип
- Кузьма
- Микола
- Павло
- Петро
- Семен
- Сергій
- Теодор
- Федір
- Ян
- Анна
- Євдокія
- Світлана
- Фотинія
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