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Яке сьогодні, 16 листопада, свято — чого краще уникати

16 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
16 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Молода жінка, яка працює на телебаченні. Фото: Jagran Josh
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 16 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 16 листопада, день в Україні та світі

16 листопада 2024 року українці та люди у світі відзначають не одне, а одразу декілька свят. Зокрема, сьогодні святкують:

  • День працівників радіо, телебачення та зв’язку
  • Міжнародний день фламенко
  • Всесвітній день рукоділля
  • Всесвітній день ґудзиків
  • Міжнародний день боротьби з анорексією
  • Міжнародний день терпимості (толерантності)
Рукоделие
Жінка, яка займається рукоділлям. Фото: Pixabay

Яке сьогодні, 16 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матея, який був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Чоловік написав одну з чотирьох канонічних Євангелій, яку після Вознесіння Сина Божого проповідував у багатьох країнах світу.  

Він активно проповідував християнство в народі та помер десь у 60 році мученицькою смертю.

Апостол Матей
Зображення святого апостола і євангеліста Матея. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 16 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька важливих заборон, які не можна порушувати в жодному разі. Так, сьогодні забороняється:

  • Свистіти в будинку
  • Сідати на стіл
  • Розмовляти з людиною через поріг

Народні прикмети 16 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою надворі та вірили, що:

  • Йде сніг — до наближення справжніх хуртовин
  • Погода тепла — до холодної зими
  • Сніг випав — до снігу аж до весни
  • Надворі мороз — до суворої зими

Хто святкує День ангела 16 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:

  • Аіфал
  • Олександр
  • Богдан
  • Василь
  • Володимир
  • Вольдемар
  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Ілля
  • Йосип
  • Кузьма
  • Микола
  • Павло
  • Петро
  • Семен
  • Сергій
  • Теодор
  • Федір
  • Ян
  • Анна
  • Євдокія
  • Світлана
  • Фотинія
Ангел
Жінка в ролі ангела на березі моря. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, в якому одязі краще не зустрічати Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, що подарувати на Новий рік жінці, чоловіку і цілій родині. 

Також ми повідомляли про те, які свята за новим церковним календарем слід очікувати українцям у листопаді 2024 року.

свята церква іменини народні прикмети заборони

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