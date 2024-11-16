16 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Молодая женщина, работающая на телевидении. Фото: Jagran Josh

Сегодня, 16 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически не рекомендуется делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 16 ноября, день в Украине и мире

16 ноября 2024 года украинцы и люди в мире отмечают не один, а сразу несколько праздников. В частности, сегодня празднуют:

День работников радио, телевидения и связи

Международный день фламенко

Всемирный день рукоделия

Всемирный день пуговиц

Международный день борьбы с анорексией

Международный день терпимости (толерантности)

Женщина, которая занимается рукоделием. Фото: Pixabay

Какой сегодня, 16 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святого апостола и евангелиста Матея, который был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Мужчина написал одно из четырех канонических Евангелий, которое после Вознесения Сына Божьего проповедовал во многих странах мира.

Он активно проповедовал христианство в народе и умер где-то в 60 году мученической смертью.

Изображение святого апостола и евангелиста Матфея. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 16 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько важных запретов, которые нельзя нарушать ни в коем случае. Так, сегодня запрещается:

Свистеть в доме

Садиться на стол

Разговаривать с человеком через порог

Народные приметы 16 ноября

Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

Идет снег — к приближению настоящих метелей

Погода теплая — к холодной зиме

Снег выпал — к снегу до весны

На улице мороз — к суровой зиме

Кто празднует День ангела 16 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела отмечают люди, которых зовут:

Аифал

Александр

Богдан

Василий

Владимир

Вольдемар

Георгий

Егор

Иван

Илья

Иосиф

Кузьма

Николай

Павел

Петр

Семен

Сергей

Теодор

Федор

Ян

Анна

Евдокия

Светлана

Фотиния

Женщина в роли ангела на берегу моря. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, в какой одежде лучше не встречать Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, что подарить на Новый год женщине, мужчине и всей семье.

Также мы сообщали о том, какие праздники по новому церковному календарю следует ожидать украинцам в ноябре 2024 года.