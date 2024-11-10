Яке сьогодні свято 10 листопада — заборони, прикмети і традиції

Чоловіки, які займаються наукою. Фото: MedicalExpro

Сьогодні, 10 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу декілька різних свят, зокрема, церковні. Дізнайтеся, що святкують українці та люди в різних країнах, що категорично не можна робити і які існують народні прикмети цього дня.

Новини.LIVE детальніше розповідають про цей день в Україні та світі.

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Який сьогодні, 10 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Саме 10 листопада насичений подіями, які описують культурні, суспільні та професійні аспекти життя. Так, до списку світових і українських свят входять такі важливі свята, як:

Всесвітній день науки

Міжнародний день бухгалтера

День виноградаря і винороба України

Дівчина з українським прапором у полі. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 10 листопада, церковне свято

10 листопада — це День святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними. Святі апостоли Родіон і Ераст поширювали в народі християнство, а учителем чоловіків був святий Павло. Родіон був родичем Павла і одного разу став єпископом у місті Патари.

Після проповіді на Родіона напали язичники, які заподіяли йому багато болі, але його рани чудом загоїлися. Після розп'яття Павла йому і святому Олімпу відрізали голову. А ось Ераст займав високе положення, а після проповідей Петра змінив своє життя. Одного разу він став єпископом в Панеаді, де і був до кінця життя.

Святі апостоли Ераст, Олімп і Родіон. Фото ілюстративне: Patheos

Що не можна робити 10 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Так, 10 листопада не можна:

Вирушати в далеку подорож

Позичати щось сусідам, оскільки можна позбутися свого щастя

Починати якісь нові справи

Народні прикмети 10 листопада

Цього дня наші предки вірили, що:

Випав іній — буде мороз

Дме вітер — будуть хуртовини і холоди

Випало багато снігу — взимку буде тепло

По землі стелиться туман або горобці голосно цвірінькають — буде відлига

У гніздах горобців багато пуху — незабаром будуть холоди

Горобці ховаються в траві — буде сніжна буря

Хто святкує День ангела 10 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:

Арсеній

Георгій

Дмитро

Єгор

Іван

Максим

Микола

Степан

Еммануїл

Ян

Анна

Неоніла

Парасковія

Февронія

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в листопаді 2024 року.

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