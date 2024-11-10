Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 10 листопада, свято — заборони і народні прикмети arrow

Яке сьогодні, 10 листопада, свято — заборони і народні прикмети

10 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Яке сьогодні свято 10 листопада — заборони, прикмети і традиції
Чоловіки, які займаються наукою. Фото: MedicalExpro
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 10 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу декілька різних свят, зокрема, церковні. Дізнайтеся, що святкують українці та люди в різних країнах, що категорично не можна робити і які існують народні прикмети цього дня.

Новини.LIVE детальніше розповідають про цей день в Україні та світі.

Читайте також:

Який сьогодні, 10 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Саме 10 листопада насичений подіями, які описують культурні, суспільні та професійні аспекти життя. Так, до списку світових і українських свят входять такі важливі свята, як:

  • Всесвітній день науки
  • Міжнародний день бухгалтера
  • День виноградаря і винороба України
Украинка
Дівчина з українським прапором у полі. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 10 листопада, церковне свято

10 листопада — це День святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними. Святі апостоли Родіон і Ераст поширювали в народі християнство, а учителем чоловіків був святий Павло. Родіон був родичем Павла і одного разу став єпископом у місті Патари.

Після проповіді на Родіона напали язичники, які заподіяли йому багато болі, але його рани чудом загоїлися. Після розп'яття Павла йому і святому Олімпу відрізали голову. А ось Ераст займав високе положення, а після проповідей Петра змінив своє життя. Одного разу він став єпископом в Панеаді, де і був до кінця життя.

Иллюстрация
Святі апостоли Ераст, Олімп і Родіон. Фото ілюстративне: Patheos

Що не можна робити 10 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Так, 10 листопада не можна:

  • Вирушати в далеку подорож
  • Позичати щось сусідам, оскільки можна позбутися свого щастя
  • Починати якісь нові справи

Народні прикмети 10 листопада

Цього дня наші предки вірили, що:

  • Випав іній — буде мороз
  • Дме вітер — будуть хуртовини і холоди
  • Випало багато снігу — взимку буде тепло
  • По землі стелиться туман або горобці голосно цвірінькають — буде відлига
  • У гніздах горобців багато пуху — незабаром будуть холоди
  • Горобці ховаються в траві — буде сніжна буря

Хто святкує День ангела 10 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:

  • Арсеній
  • Георгій
  • Дмитро
  • Єгор
  • Іван
  • Максим
  • Микола
  • Степан
  • Еммануїл
  • Ян
  • Анна
  • Неоніла
  • Парасковія
  • Февронія

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, що обіцяють карти Таро українцям у листопаді 2024 року.

іменини свята церква народні прикмети заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд