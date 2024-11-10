Яке сьогодні свято 10 листопада — заборони, прикмети і традиції

Яке сьогодні, 10 листопада, свято — заборони і народні прикмети
Сьогодні, 10 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу декілька різних свят, зокрема, церковні. Дізнайтеся, що святкують українці та люди в різних країнах, що категорично не можна робити і які існують народні прикмети цього дня.
Новини.LIVE детальніше розповідають про цей день в Україні та світі.
Який сьогодні, 10 листопада, день в Україні та світі
Цього дня українці та люди у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Саме 10 листопада насичений подіями, які описують культурні, суспільні та професійні аспекти життя. Так, до списку світових і українських свят входять такі важливі свята, як:
- Всесвітній день науки
- Міжнародний день бухгалтера
- День виноградаря і винороба України
Яке сьогодні, 10 листопада, церковне свято
10 листопада — це День святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними. Святі апостоли Родіон і Ераст поширювали в народі християнство, а учителем чоловіків був святий Павло. Родіон був родичем Павла і одного разу став єпископом у місті Патари.
Після проповіді на Родіона напали язичники, які заподіяли йому багато болі, але його рани чудом загоїлися. Після розп'яття Павла йому і святому Олімпу відрізали голову. А ось Ераст займав високе положення, а після проповідей Петра змінив своє життя. Одного разу він став єпископом в Панеаді, де і був до кінця життя.
Що не можна робити 10 листопада — головні заборони дня
Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Так, 10 листопада не можна:
- Вирушати в далеку подорож
- Позичати щось сусідам, оскільки можна позбутися свого щастя
- Починати якісь нові справи
Народні прикмети 10 листопада
Цього дня наші предки вірили, що:
- Випав іній — буде мороз
- Дме вітер — будуть хуртовини і холоди
- Випало багато снігу — взимку буде тепло
- По землі стелиться туман або горобці голосно цвірінькають — буде відлига
- У гніздах горобців багато пуху — незабаром будуть холоди
- Горобці ховаються в траві — буде сніжна буря
Хто святкує День ангела 10 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:
- Арсеній
- Георгій
- Дмитро
- Єгор
- Іван
- Максим
- Микола
- Степан
- Еммануїл
- Ян
- Анна
- Неоніла
- Парасковія
- Февронія
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