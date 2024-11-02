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Що віщують карти Таро — чого очікувати українцям у листопаді

2 листопада 2024 06:50
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Прогноз по картах Таро на листопад 2024 — на що чекати українцям
Розклад жінки на картах Таро. Фото: Pinterest
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Ні для кого не секрет, що карти Таро — це справжня містика і магія, але вони здатні показати майбутнє людини. Майстриня Таро Олена Кузьмич зробила розклад на картах і розповіла про те, чого слід очікувати українцям у листопаді 2024 року в сфері кохання, кар’єри і фінансів.

Про це Олена Кузьмич розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Любов і стосунки — карта "Колісниця"

Така карта говорить нам про те, що листопад — це активний період для кохання. Це час сміливих дій, боротьби за власні почуття і прагнення стати лідерами в особистому житті. У листопаді 2024 року можливі нові знайомства і зміцнення вже існуючих стосунків.

Але варто тримати баланс і не давати емоціям брати верх над власним разумом. Карта "Колісниця" обіцяє самотнім людям зустріч з людиною, яка одразу зачепить їхню увагу. Однак, вона також радить переоцінити свої стосунки з іншими людьми.

Карта "Колесница"
Зовнішній вигляд карти "Колісниця". Фото: Pinterest

Робота і кар'єра — карта "Туз Пентаклів"

Ця карта обіцяє успіх у фінансовому плані, нові проєкти і стабільність у кар’єрній сфері. Листопад 2024 року вважається сприятливим для того, щоб розпочати нові проєкти, знайти нову роботу або піднятися службовими сходами.

Зараз важливо робити більш реалістичні плани і детально пропрацьовувати всі деталі. Карта "Туз Пентаклів" обіцяє вам гроші, які підуть на втілення задуманих проєктів у реальне життя. 

Карта "Туз Пентаклей"
Зовнішній вигляд карти "Туз Пентаклів". Фото: Pinterest

Фінанси — карта "Дев'ятка Пентаклів"

Дана карта є символом великого досягнення, матеріальної незалежності та насолоди від результатів власної праці. Листопад 2024 року може принести у ваше життя грошову стабільність і матеріальний достаток, але варто правильно розподіляти власні кошти.

Майстриня Олена Кузьмич рекомендує "впіймати за хвоста" удачу і сподіватися на здатність отримувати вигоду з цього. 

Карта "Девятка Пентаклей"
Зовнішній вигляд карти "Дев'ятка Пентаклів". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть створити власну сім’ю у 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку стануть багатими наступного року. 

Також ми повідомляли про те, в яких знаків Зодіаку радикально зміниться життя в 2025 році. 

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