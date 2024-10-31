Коли магнітні бурі у листопаді 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Листопад 2024 обіцяє бути непростим для українців через низку потужних магнітних бур. Геомагнітна активність впливатиме на здоров'я та самопочуття, тому важливо заздалегідь знати, коли очікувати небезпечні дні. Підготуйтеся до магнітних коливань, щоб цей осінній період пройшов максимально комфортно.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на листопад 2024 року. Дізнайтеся, які дні нестимуть найбільшу небезпеку в останній місяць осені.

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Розклад магнітних бур на листопад 2024:

1 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 2 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 6 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 7 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 11 листопад — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 12 листопад — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 13 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 14 листопад — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 листопад — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 16 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 17 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 18 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 19 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 листопад — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 21 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 23 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 24 листопад — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;активність);

— ;активність); 25 листопад — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 26 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 27 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 28 листопад — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 29 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 листопад — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Варто зауважити, що це попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може дещо видозмінитися, адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися у будь-яку мить.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Які симптоми вказують на вплив магнітних бур

Потужні геомагнітні коливання можуть мати кількаденний вплив на організм. Причому самопочуття може погіршитися як за кілька днів до магнітної бурі, так і вже після неї. Особливо чутливі метеозалежні люди, ті, хто має хронічні захворювання або працюють в умовах сильного стресу, фізичних навантажень.

Найпоширеніші симптоми впливу магнітних бур:

апатія і втома — почуття виснаження навіть без видимих причин;

— почуття виснаження навіть без видимих причин; тривожність і дратівливість — посилюються у період магнітної активності;

— посилюються у період магнітної активності; погіршення сну — люди часто скаржаться на безсоння або неспокійний сон;

— люди часто скаржаться на безсоння або неспокійний сон; різка зміна настрою — відчуття суму або різких перепадів настрою;

— відчуття суму або різких перепадів настрою; головний біль або запаморочення — симптоми, які зазвичай найбільше відчутні;

— симптоми, які зазвичай найбільше відчутні; біль у суглобах і м’язах — особливо відчувають люди з артритом та ревматизмом;

— особливо відчувають люди з артритом та ревматизмом; підвищення чи зниження артеріального тиску — гіпертоніки та гіпотоніки є особливо чутливими;

— гіпертоніки та гіпотоніки є особливо чутливими; загострення хронічних захворювань — такі як мігрень, астма або серцево-судинні розлади.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Геомагнітні коливання впливають не лише на людей, а й на електронні системи: під час сильних бур можуть спостерігатися збої в роботі навігаційних приладів і засобів зв'язку.

Магнітні бурі у листопаді 2024 року — як допомогти собі та захиститися від впливу

Захиститися від впливу магнітних бур можна, в першу чергу, завдяки здоровому способу життя. Це не лише зміцнює організм, а і є проявом турботи про себе.

Основні рекомендації для підтримки здоров'я під час магнітних бур:

Прогулянки на свіжому повітрі: щоденні прогулянки покращують кровообіг, знімають стрес і сприяють нормалізації тиску.

щоденні прогулянки покращують кровообіг, знімають стрес і сприяють нормалізації тиску. Якісний сон: намагайтеся дотримуватися режиму сну, спати 7-8 годин щодня, щоб підтримати баланс організму.

намагайтеся дотримуватися режиму сну, спати 7-8 годин щодня, щоб підтримати баланс організму. Фізична активність: регулярна активність, навіть у вигляді коротких тренувань або йоги, сприяє стабільній роботі серцево-судинної системи.

регулярна активність, навіть у вигляді коротких тренувань або йоги, сприяє стабільній роботі серцево-судинної системи. Збалансоване харчування та гідратація: обирайте корисну їжу, багату на вітаміни та мінерали, і випивайте достатньо чистої води протягом дня

обирайте корисну їжу, багату на вітаміни та мінерали, і випивайте достатньо чистої води протягом дня Психологічне здоров'я та боротьба зі стресом: важливо зберігати спокій і знаходити приємні заняття для релаксації: малювання, заняття йогою, вишивання або прослуховування класичної музики — усе це допомагає знижувати рівень стресу.

Дівчина медитує, щоб позбутися стресу. Фото: depositphotos.com

Порада для тих, хто має хронічні захворювання: тримайте поруч аптечку з необхідними ліками, призначеними лікарем, щоб вчасно зреагувати на можливі погіршення самопочуття.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете підтримати своє здоров'я під час магнітних бур і знизити їхній негативний вплив на організм.