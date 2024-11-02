Прогноз по картам Таро на ноябрь 2024 — чего ждать украинцам

Расклад женщины на картах Таро. Фото: Pinterest

Ни для кого не секрет, что карты Таро — это настоящая мистика и магия, но они способны показать будущее человека. Мастер Таро Елена Кузьмич сделала расписание на картах и рассказала о том, чего следует ожидать украинцам в ноябре 2024 года в сфере любви, карьеры и финансов.

Об этом Елена Кузьмич рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

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Любовь и отношения — карта "Колесница"

Такая карта говорит нам о том, что ноябрь — это активный период для любви. Это время смелых действий, борьбы за собственные чувства и стремление стать лидерами в личной жизни. В ноябре 2024 года возможны новые знакомства и укрепление уже существующих отношений.

Но стоит держать баланс и не давать эмоциям одерживать верх над собственным разумом. Карта "Колесница" обещает одиноким людям встречу с человеком, который сразу зацепит их внимание. Однако она также советует переоценить свои отношения с другими людьми.

Внешний вид карты "Колесница". Фото: Pinterest

Работа и карьера — карта "Туз Пентаклей"

Эта карта обещает успех в финансовом плане, новые проекты и стабильность в карьерной сфере. Ноябрь 2024 года считается благоприятным для того, чтобы начать новые проекты, найти новую работу или подняться по служебной лестнице.

Сейчас важно воплощать более реалистичные планы и детально прорабатывать все детали. Карта "Туз Пентаклей" обещает вам деньги, которые пойдут на воплощение задуманных проектов в реальную жизнь.

Внешний вид карты "Туз Пентаклей". Фото: Pinterest

Финансы — карта "Девятка Пентаклей"

Данная карта является символом большого достижения, материальной независимости и удовольствия от результатов собственного труда. Ноябрь 2024 года может принести в вашу жизнь денежную стабильность и материальный достаток, но следует правильно распределять собственные средства.

Мастер Елена Кузьмич рекомендует "поймать за хвост" удачу и надеяться на способность извлекать выгоду из этого.

Внешний вид карты "Девятка Пентаклей". Фото: Pinterest

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