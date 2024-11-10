Какой сегодня праздник 10 ноября — запреты, приметы и традиции

Какой сегодня, 10 ноября, праздник — запреты и народные приметы
Сегодня, 10 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу несколько разных праздников, в частности, церковные. Узнайте, что празднуют украинцы и люди в разных странах, что категорически нельзя делать и какие народные приметы существуют в этот день.
Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом дне в Украине и мире.
Какой сегодня, 10 ноября, день в Украине и мире
В этот день украинцы и люди по всему миру отмечают несколько важных праздников. Именно 10 ноября насыщен событиями, описывающими культурные, общественные и профессиональные аспекты жизни. Так, в список мировых и украинских праздников входят такие важные праздники, как:
- Всемирный день науки
- Международный день бухгалтера
- День виноградаря и винодела Украины
Какой сегодня, 10 ноября, церковный праздник
10 ноября — это День святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними. Святые апостолы Родион и Эраст распространяли в народе христианство, а учителем мужчин был святой Павел. Родион был родственником Павла и однажды стал епископом в городе Патаре.
После проповеди на Родиона напали язычники, причинившие ему много боли, но его раны чудом зажили. После распятия Павла ему и святому Олимпу отрезали голову. А вот Эраст занимал высокое положение, а после проповедей Петра изменил свою жизнь. Однажды он стал епископом в Панеаде, где и находился до конца жизни.
Что нельзя делать 10 ноября — главные запреты дня
В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. Так, 10 ноября нельзя:
- Отправляться в далекое путешествие
- Одалживать что-нибудь соседям, поскольку можно лишиться своего счастья
- Начинать какие-то новые дела
Народные приметы 10 ноября
В этот день наши предки верили, что:
- Выпал иней — будет мороз
- Дует ветер — будут метели и холода
- Выпало много снега — зимой будет тепло
- По земле стелется туман или воробьи громко чирикают — будет оттепель
- В гнездах воробьев много пуха — скоро будут холода
- Воробьи прячутся в траве — будет снежная буря
Кто празднует День ангела 10 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:
- Арсений
- Георгий
- Дмитрий
- Егор
- Иван
- Максим
- Николай
- Степан
- Эммануил
- Иван
- Анна
- Неонила
- Прасковья
- Феврония
Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники отмечают украинцы в ноябре 2024 года.
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