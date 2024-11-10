Какой сегодня праздник 10 ноября — запреты, приметы и традиции

Мужчины, занимающиеся наукой. Фото: MedicalExpro

Сегодня, 10 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу несколько разных праздников, в частности, церковные. Узнайте, что празднуют украинцы и люди в разных странах, что категорически нельзя делать и какие народные приметы существуют в этот день.

Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом дне в Украине и мире.

Читайте также:

Какой сегодня, 10 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди по всему миру отмечают несколько важных праздников. Именно 10 ноября насыщен событиями, описывающими культурные, общественные и профессиональные аспекты жизни. Так, в список мировых и украинских праздников входят такие важные праздники, как:

Всемирный день науки

Международный день бухгалтера

День виноградаря и винодела Украины

Девушка с украинским флагом в поле. Фото: Freepik

Какой сегодня, 10 ноября, церковный праздник

10 ноября — это День святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними. Святые апостолы Родион и Эраст распространяли в народе христианство, а учителем мужчин был святой Павел. Родион был родственником Павла и однажды стал епископом в городе Патаре.

После проповеди на Родиона напали язычники, причинившие ему много боли, но его раны чудом зажили. После распятия Павла ему и святому Олимпу отрезали голову. А вот Эраст занимал высокое положение, а после проповедей Петра изменил свою жизнь. Однажды он стал епископом в Панеаде, где и находился до конца жизни.

Святые апостолы Эраст, Олимп и Родион. Фото иллюстративное: Patheos

Что нельзя делать 10 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. Так, 10 ноября нельзя:

Отправляться в далекое путешествие

Одалживать что-нибудь соседям, поскольку можно лишиться своего счастья

Начинать какие-то новые дела

Народные приметы 10 ноября

В этот день наши предки верили, что:

Выпал иней — будет мороз

Дует ветер — будут метели и холода

Выпало много снега — зимой будет тепло

По земле стелется туман или воробьи громко чирикают — будет оттепель

В гнездах воробьев много пуха — скоро будут холода

Воробьи прячутся в траве — будет снежная буря

Кто празднует День ангела 10 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:

Арсений

Георгий

Дмитрий

Егор

Иван

Максим

Николай

Степан

Эммануил

Иван

Анна

Неонила

Прасковья

Феврония

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие важные праздники будут отмечать в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что обещают карты Таро украинцам в ноябре 2024 года.