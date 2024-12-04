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Як зробити адвент-календар хлопцю на Новий рік 2025 — ідеї

4 грудня 2024 23:06
Світлана Конюшенко - Редактор
Адвент-календар для чоловіків на Новий рік 2025 — як зробити своїми руками
Чоловік, якому дарують адвент-календар. Фото: Allegro
Світлана Конюшенко - Редактор

Будь-який адвент-календар — це чудовий спосіб скоротати час в очікуванні новорічних і різдвяних свят. Якщо ви хочете подарувати такий календар своєму хлопцю або чоловіку, ми розповідаємо, які цікаві речі можна туди покласти, щоб потішити їх.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як створити адвент-календар

Якщо ви хочете створити адвент-календар, вам можна купити подарункові коробки, маленькі пакетики для подарунків або крафтові пакети. З останнім буде легше, адже вони коштують менше. На пакетики можете зробити наліпки з приємними побажаннями або малюнки.

Адвент-календарь
Адвент-календар з крафтових пакетиків. Фото: Pinterest

Можете також взяти і конверт, поклавши туди записку зі словами, щоб людина могла взяти участь в свого роду квесті по квартирі. До кожної підказки можете додати завдання, наприклад, присісти, віджатися від підлоги або заспівати, як півень.

Создание адвент-календаря
Процес створення адвент-календаря. Фото: Pinterest

Що покласти в адвент-календар для чоловіка

Якщо у вашого коханого є улюблений фільм, чудовим подарунком для адвенту буде квиток до кінотеатру. Якщо ви хочете зігріти свого чоловіка в холодні зимові вечори, можете подарувати йому теплі, але унікальні шкарпетки, наприклад, нанісши на них якийсь принт.

Якщо чоловік любить вживати елітний алкоголь, можете подарувати йому саме його, а якщо він полюбляє щось ремонтувати вдома, покладіть йому до адвент-календаря якийсь інструмент, якого йому не вистачає. Ще чудовими подарунками для адвенту буде гаманець або засоби з догляду.

Можете взагалі бути оригінальною і подарувати йому "місце поруч" у своїй квартирі. Якщо у вас є власна оселя, можете запропонувати коханому переїхати до вас. Для цього намалюйте карту своєї квартири і вкажіть йому на "його територію".

Нагадаємо, ми писали про те, яку косметику можна покласти до адвент-календаря на Новий рік. 

Раніше ми розповідали про те, де можна купити найкращий адвент-календар в Україні. 

Також ми повідомляли про те, що не можна дарувати на Новий рік 2025. 

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