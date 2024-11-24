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Магія адвент-календаря — де купити найкращий і які ціни в Україні

24 листопада 2024 20:01
Єлизавета Супівська - редактор
Адвент-календарі – де купити найкращі та скільки коштують в Україні
Новорічний адвент-календар. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Українці давно перейняли любов європейців та американців до адвент-календарів. Щороку відомі бренди випускають такі товари, аби активізувати продажі та привернути увагу клієнтів до асортименту. Популярність адвент-календарів можна пояснити бажанням споживачів поєднати святковий настрій з очікуванням Різдва та Нового року інтерактивним способом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де взяти найкращі адвент-календарі.

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Чому адвент-календарі настільки популярні

Специфіка адвент-календарів — приховування товару до моменту розпаковки. Покупець не знає, що всередині, окрім загальної тематики. Зазвичай коробка містить 24-31 комірку з подарунком на кожен день очікування Нового року, і споживачі повинні поступово відкривати віконця, насолоджуючись отриманим товаром у поєднанні зі святковим настроєм.

Загалом сучасні адвент-календарі пропонують величезний вибір тем — від смаколиків, косметики та іграшок до аксесуарів, одягу та навіть товарів із аптеки. Будь-який бренд може створити власний набір із популярної продукції, виставити на продаж, створюючи ефект гри, і чекати зацікавленості споживачів. Адже елемент сюрпризу в маркетингу завжди працює ефективно.

Скільки коштують і де купити

Шукати адвент-календарі потрібно на офіційних сайтах компаній та сторінках в соціальних мережах. Бо восени вже починають публікувати рекламні оголошення про запуск продажу (здебільшого такі товари купують на грудень, в очікування Різдва і Нового року). Проте чимало адвент-календарів не прив’язані до свят, їх реалізують в будь-яку пору року.

  • Солодощі від ТОМ  

Український бренд ТОМ створив адвент-календар із натуральними десертами всередині. Дітки і дорослі можуть щодня насолоджуватися арахісовою пастою, шоколадними дропсами, батончиками, міні-цукерками, хлібними паличками, пряниками, горіхами в шоколаді тощо. Вартість — 2 000 грн (діє знижка).

Адвент солодощі
Адвент-календар із солодощами. Фото: скриншот
  • Догляд за тілом від Mr.SCRUBBER

Коробка сама по собі є витвором мистецтва, оскільки зображає мальовничість самчиківського розпису — перлини народного декоративного живопису. Адвент-календар містить засоби для обличчя, волосся, тіла і домашнього затишку, всього 24 продукти, причому повнорозмірні. Суттєвого запасу доглядових засобів вистачить надовго. Вартість — 3 700 грн.

Адвент косметика
Адвент-календар із доглядовими засобами. Фото: скриншот
  • Косметика на різний гаманець

Чи не найбільше адвент-календарів саме з косметичними засобами. Більшість брендів, які виготовляють і продають професійні товари для мейкапу, регулярно створюють набори з помадами, пудрою, тональним кремом, тушшю для вій, хайлайтерами, підводками для очей, тінями для повік тощо. Українці можуть обрати адвент-календар на будь-який гаманець: наприклад, від ЦУМ за 4 500 грн або від Essence за 1 500 грн.

  • ЦУМ
    Адвент-календар від ЦУМ за 4 500 грн. Фото: скриншот
  • Essence
    Адвент-календар від Essence за 1 500 грн. Фото: скриншот
  • Makeup Revolution
    Адвент-календар від Makeup Revolution за 2 210 грн. Фото: скриншот
  • Patricia Ledo
    Адвент-календар від Patricia Ledo за 900 грн. Фото: скриншот
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  • Фокуси і досліди для дітей

Видавництво "Ранок-Креатив" створило неймовірний адвент-календар, який подарує дітям і дорослим незабутні враження. Щодня протягом місяця потрібно відкривати для себе новий фокус, проводити експерименти, вирішувати логічні завдання тощо. Всередині міститься понад 20 фокусів, 5 дослідів, матеріали для магічного шоу. Ціна — 703,20 грн (діє знижка).

Адвент досліди
Адвент-календар із дослідами і фокусами. Фото: скриншот
  • Алкоголь від Good Wine

Для покращення святкового настрою можна придбати адвент-календар із різними сортами пива. Коробка вміщує 12 пляшок від 11 броварень із 9 країн світу: світлий пшеничний нефільтрований ель від австрійської пивоварні Ottakringer, пряний гастрономічний світлий ель Open Rock'n'Roll від крафтової броварні Baladin в Італії, вишневий Kriek Boon із Бельгії тощо. Набір алкоголю коштує 1 890 грн.

Адвент алкоголь
Адвент-календар із алкоголем. Фото: скриншот

Нагадаємо, в День Святого Миколая потрібно радувати діток. За традицією батьки кладуть під подушку подарунки, щоб винагородити малечу за гарну поведінку протягом року. Розповідаємо, чим можна здивувати дитину та що краще подарувати у свято.

Також ми писали, в Україні жіночий одяг коштує дорожче, ніж чоловічий. Так званий "рожевий податок" (pink tax) існує в різних країнах світу, він характеризує намагання брендів користуватися маркетинговими хитрощами для вигідного продажу товарів.

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20:01 Магія адвент-календаря — де купити найкращий і які ціни в Україні

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