Адвент-календари – где купить самые лучшие и сколько стоят в Украине

Новогодний адвент-календарь. Фото: Unsplash

Украинцы давно переняли любовь европейцев и американцев к адвент-календарям. Ежегодно известные бренды выпускают такие товары, чтобы активизировать продажи и привлечь клиентов к ассортименту. Популярность адвент-календарей можно объяснить желанием потребителей объединить праздничное настроение с ожиданием Рождества и Нового года интерактивным способом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где взять лучшие адвент-календари.

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Почему адвент-календари настолько популярны

Специфика адвент-календарей — сокрытие товара до момента распаковки. Покупатель не знает, что внутри, кроме общей тематики. Обычно коробка содержит 24-31 ячейку с подарком на каждый день ожидания Нового года, и потребители должны постепенно открывать окошки, наслаждаясь полученным товаром в сочетании с праздничным настроением.

В целом современные адвент-календари предлагают огромный выбор тем — от вкусностей, косметики и игрушек до аксессуаров, одежды и даже товаров из аптеки. Любой бренд может создать собственный набор из популярной продукции, выставить на продажу, создавая эффект игры, и ждать заинтересованности потребителей. Ведь элемент сюрприза в маркетинге всегда отлично работает.

Сколько стоят и где купить

Искать адвент-календари нужно на официальных сайтах компаний и страницах в социальных сетях. Ибо осенью уже начинают публиковать рекламные объявления о запуске продаж (в основном такие товары покупают на декабрь, в ожидании Рождества и Нового года). Однако многие адвент-календари не привязаны к праздникам, их реализуют в любое время года.

Сладости от ТОМ

Украинский бренд ТОМ создал адвент-календарь с натуральными десертами внутри. Детки и взрослые могут ежедневно наслаждаться арахисовой пастой, шоколадными дропсами, батончиками, мини-конфетами, хлебными палочками, пряниками, орехами в шоколаде и т.д. Стоимость — 2 000 грн (действует скидка).

Адвент-календарь со сладостями. Фото: скриншот

Уход за телом от Mr.SCRUBBER

Коробка сама по себе является произведением искусства, поскольку изображает живописность самчиковской росписи — жемчужины народной декоративной живописи. Адвент-календарь содержит средства для лица, волос, тела и домашнего уюта, всего 24 продукта, причем полноразмерных. Существенного запаса средств для ухода хватит надолго. Стоимость — 3 700 грн.

Адвент-календарь со средствами для тела. Фото: скриншот

Косметика на разный кошелек

Больше всего адвент-календарей именно с косметическими средствами. Большинство брендов, производящих и продающих профессиональные товары для мейкапа, регулярно создают наборы с помадами, пудрой, тональным кремом, тушью для ресниц, хайлайтерами, подводками для глаз, тенями для век и т.д. Украинцы могут выбрать адвент-календарь на любой кошелек: например, от ЦУМ за 4 500 грн или от Essence за 1 500 грн.

Адвент-календарь от ЦУМ за 4 500 грн. Фото: скриншот

Адвент-календарь от Essence за 1 500 грн. Фото: скриншот

Адвент-календарь от Makeup Revolution за 2 210 грн. Фото: скриншот

Адвент-календарь от Patricia Ledo за 900 грн. Фото: скриншот 1 / 4

Фокусы и опыты для детей

Издательство "Ранок-Креатив" создало невероятный адвент-календарь, который подарит детям и взрослым незабываемые впечатления. Каждый день в течение месяца нужно открывать для себя новый фокус, проводить эксперименты, решать логические задачи. Внутри помещается более 20 фокусов, 5 опытов, материалы для магического шоу. Цена — 703,20 грн (действует скидка).

Адвент-календарь с опытами и фокусами. Фото: скриншот

Алкоголь от Good Wine

Для улучшения праздничного настроения можно приобрести адвент-календарь с разными сортами пива. Коробка вмещает 12 бутылок от 11 пивоварен из 9 стран мира: светлый нефильтрованный пшеничный эль от австрийской пивоварни Ottakringer, пряный гастрономический светлый эль Open Rock'n'Roll от крафтовой пивоварни Baladin в Италии, вишневый Kriek Boon с Бельгии и др. Набор алкоголя стоит 1 890 грн.

Адвент-календарь с алкоголем. Фото: скриншот

Напомним, в День Святого Николая нужно радовать детей. По традиции родители кладут под подушку подарки, чтобы вознаградить малышей за хорошее поведение в течение года. Рассказываем, чем можно удивить ребенка и что лучше подарить на праздник.

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