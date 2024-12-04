Адвент-календарь для мужчин на Новый год 2025 — как сделать своими руками

Мужчина, которому дарят адвент-календарь. Фото: Allegro

Любой адвент-календарь — это отличный способ скоротать время в ожидании новогодних и рождественских праздников. Если вы хотите подарить такой календарь своему парню или мужчине, мы рассказываем, какие интересные вещи можно положить туда, чтобы порадовать их.

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Как создать адвент-календарь

Если вы хотите создать адвент-календарь, можно купить подарочные коробки, маленькие пакетики для подарков или крафтовые пакеты. С последним будет легче, ведь они стоят меньше. На пакетики можете сделать наклейки с приятными пожеланиями или рисунки.

Адвент-календарь из крафтовых пакетиков. Фото: Pinterest

Можете также взять и конверт, положив туда записку со словами, чтобы человек мог поучаствовать в своего рода квесте по квартире. К каждой подсказке можно добавить задание, например, присесть, отжаться от пола или спеть, как петух.

Процесс создания адвент-календаря. Фото: Pinterest

Что положить в адвент-календарь для мужчины

Если у вашего любимого есть любимый фильм, отличным подарком для адвента будет билет в кинотеатр. Если вы хотите согреть своего мужчину в холодные зимние вечера, можете подарить ему теплые, но уникальные носки, например, нанеся на них какой-нибудь принт.

Если мужчина любит употреблять элитный алкоголь, можете подарить ему именно его, а если он любит что-то ремонтировать дома, положите ему в адвент-календарь какой-то инструмент, которого ему не хватает. Еще отличными подарками для адвента будет кошелек или средства по уходу.

Можете вообще быть оригинальной и подарить ему "место рядом" в своей квартире. Если у вас есть собственное жилье, можете предложить любимому переехать к вам. Для этого нарисуйте карту своей квартиры и укажите ему на "его территорию".

Напомним, мы писали о том, какую косметику можно положить в адвент-календарь на Новый год.

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