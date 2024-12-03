Найкращі адвент-календарі 2025 — ідеальний подарунок до свят

Найкращі адвент-календарі з косметикою — огляд цін
З наближенням святкового сезону багато хто шукає оригінальні подарунки для себе чи близьких. Один із трендових варіантів — адвент-календарі з косметикою. Вони не лише створюють атмосферу очікування свята, але й дарують можливість щодня відкривати щось нове.
Сайт Новини.LIVE розглянув три популярні варіанти, які вже підкорили серця багатьох.
Адвент-календар Yves Rocher за 2999 грн
Цей набір стане чудовим вибором для любителів догляду за собою. У календарі 24 віконця, кожне з яких приховує продукт для догляду за шкірою, волоссям чи парфумерію.
Що всередині:
- Лімітована різдвяна колекція: креми для рук, гелі для душу, молочко для тіла.
- Догляд за обличчям: зволожувальні креми, маски та міцелярна вода.
- Засоби для волосся: шампуні, олії та бестселери бренду.
- Парфумована вода та декоративна косметика.
Всі продукти представлені у зручних форматах, ідеальних для знайомства з брендом або подорожей. Купити такий адвент-календар можна на офіційному сайті бренду.
Адвент-календар The Greatest Hits від Hollyskin за 2500 грн
Цей набір стане справжньою знахідкою для любителів якісного догляду за шкірою та волоссям. У календарі 12 продуктів, кожен із яких створений для того, щоб стати частиною вашого ритуалу краси.
Що всередині:
- Парфумований крем для тіла та дезодорант із пребіотиками.
- Крем для обличчя з екстрактом центелли азійської та рисом.
- Тонер для підтримки мікробіому шкіри.
- Охолоджувальна маска для обличчя та гідрофільна олія з гінкго білоба.
- Кислотний шампунь і термозахист для волосся.
- Ензимна пілінг-пудра та інші бестселери бренду.
Кожен продукт ретельно упакований у стильні коробочки, які приносять маленькі радості кожного дня.
Адвент-календар Emily in Paris за 1790 грн
Цей набір стане знахідкою для шанувальників серіалу "Емілі в Парижі". Він поєднує стиль паризької романтики та практичність косметичних засобів.
Що включено:
- Палітри тіней з трендовими відтінками.
- Матові помади та олівці для губ у двох кольорах.
- Туш для вій, праймер і спрей для фіксації.
- Мініатюрні аксесуари для макіяжу.
Кожен продукт упакований в окрему комірку, додаючи інтриги й атмосферності під час розпакування.
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