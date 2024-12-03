Найкращі адвент-календарі 2025 — ідеальний подарунок до свят

Косметика. Фото: Pixabay

З наближенням святкового сезону багато хто шукає оригінальні подарунки для себе чи близьких. Один із трендових варіантів — адвент-календарі з косметикою. Вони не лише створюють атмосферу очікування свята, але й дарують можливість щодня відкривати щось нове.

Сайт Новини.LIVE розглянув три популярні варіанти, які вже підкорили серця багатьох.

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Адвент-календар Yves Rocher за 2999 грн

Цей набір стане чудовим вибором для любителів догляду за собою. У календарі 24 віконця, кожне з яких приховує продукт для догляду за шкірою, волоссям чи парфумерію.

Що всередині:

Лімітована різдвяна колекція: креми для рук, гелі для душу, молочко для тіла.

Догляд за обличчям: зволожувальні креми, маски та міцелярна вода.

Засоби для волосся: шампуні, олії та бестселери бренду.

Парфумована вода та декоративна косметика.

Адвент-календар Yves Roche. Фото: скриншот відео

Всі продукти представлені у зручних форматах, ідеальних для знайомства з брендом або подорожей. Купити такий адвент-календар можна на офіційному сайті бренду.

Адвент-календар The Greatest Hits від Hollyskin за 2500 грн

Цей набір стане справжньою знахідкою для любителів якісного догляду за шкірою та волоссям. У календарі 12 продуктів, кожен із яких створений для того, щоб стати частиною вашого ритуалу краси.

Що всередині:

Парфумований крем для тіла та дезодорант із пребіотиками.

Крем для обличчя з екстрактом центелли азійської та рисом.

Тонер для підтримки мікробіому шкіри.

Охолоджувальна маска для обличчя та гідрофільна олія з гінкго білоба.

Кислотний шампунь і термозахист для волосся.

Ензимна пілінг-пудра та інші бестселери бренду.

Кожен продукт ретельно упакований у стильні коробочки, які приносять маленькі радості кожного дня.

Адвент-календар The Greatest Hits. Фото: Hollyskin

Адвент-календар Emily in Paris за 1790 грн

Цей набір стане знахідкою для шанувальників серіалу "Емілі в Парижі". Він поєднує стиль паризької романтики та практичність косметичних засобів.

Що включено:

Палітри тіней з трендовими відтінками.

Матові помади та олівці для губ у двох кольорах.

Туш для вій, праймер і спрей для фіксації.

Мініатюрні аксесуари для макіяжу.

Адвент-календар "Emily in Paris". Фото: скриншот відео

Кожен продукт упакований в окрему комірку, додаючи інтриги й атмосферності під час розпакування.

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