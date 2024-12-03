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Найкращі адвент-календарі з косметикою — огляд цін

3 грудня 2024 11:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найкращі адвент-календарі 2025 — ідеальний подарунок до свят
Косметика. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З наближенням святкового сезону багато хто шукає оригінальні подарунки для себе чи близьких. Один із трендових варіантів — адвент-календарі з косметикою. Вони не лише створюють атмосферу очікування свята, але й дарують можливість щодня відкривати щось нове.

Сайт Новини.LIVE розглянув три популярні варіанти, які вже підкорили серця багатьох.

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Адвент-календар Yves Rocher за 2999 грн

Цей набір стане чудовим вибором для любителів догляду за собою. У календарі 24 віконця, кожне з яких приховує продукт для догляду за шкірою, волоссям чи парфумерію.

Що всередині:

  • Лімітована різдвяна колекція: креми для рук, гелі для душу, молочко для тіла.
  • Догляд за обличчям: зволожувальні креми, маски та міцелярна вода.
  • Засоби для волосся: шампуні, олії та бестселери бренду.
  • Парфумована вода та декоративна косметика.
Найкращі адвент-календарі з косметикою — ціни та де купити - фото 1
Адвент-календар Yves Roche. Фото: скриншот відео

Всі продукти представлені у зручних форматах, ідеальних для знайомства з брендом або подорожей. Купити такий адвент-календар можна на офіційному сайті бренду. 

Адвент-календар The Greatest Hits від Hollyskin за 2500 грн

Цей набір стане справжньою знахідкою для любителів якісного догляду за шкірою та волоссям. У календарі 12 продуктів, кожен із яких створений для того, щоб стати частиною вашого ритуалу краси.

Що всередині:

  • Парфумований крем для тіла та дезодорант із пребіотиками.
  • Крем для обличчя з екстрактом центелли азійської та рисом.
  • Тонер для підтримки мікробіому шкіри.
  • Охолоджувальна маска для обличчя та гідрофільна олія з гінкго білоба.
  • Кислотний шампунь і термозахист для волосся.
  • Ензимна пілінг-пудра та інші бестселери бренду.

Кожен продукт ретельно упакований у стильні коробочки, які приносять маленькі радості кожного дня. 

Найкращі адвент-календарі з косметикою — ціни та де купити - фото 2
Адвент-календар The Greatest Hits. Фото: Hollyskin

Адвент-календар Emily in Paris за 1790 грн

Цей набір стане знахідкою для шанувальників серіалу "Емілі в Парижі". Він поєднує стиль паризької романтики та практичність косметичних засобів.

Що включено:

  • Палітри тіней з трендовими відтінками.
  • Матові помади та олівці для губ у двох кольорах.
  • Туш для вій, праймер і спрей для фіксації.
  • Мініатюрні аксесуари для макіяжу.
Найкращі адвент-календарі з косметикою — ціни та де купити - фото 3
Адвент-календар "Emily in Paris". Фото: скриншот відео

Кожен продукт упакований в окрему комірку, додаючи інтриги й атмосферності під час розпакування. 

Раніше ми писали про те, що подарувати мамі на Новий рік 2025.

Також ми повідомляли, що подарувати на Миколая дитині.

 

свята мода косметика краса подарунок

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