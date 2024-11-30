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Якщо обмежений бюджет — що подарувати на Миколая дитині

30 листопада 2024 14:01
Володимир Мололкін - редактор
Що подарувати дитині на Миколая — оригінальні ідеї на бюджет до 500 грн
Дитина збирає конструктор. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Для дитини, в якої, здавалося б, все є для щасливого дитинства, вибрати подарунок може бути складним завданням. Однак справжній сюрприз може полягати не у дорогих речах, а у творчому підході.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можна подарувати дитині на Святого Миколая до 500 грн.

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Конструктор-розмальовка

Такий конструктор дозволить дитині відчути приємні емоції від чудового дозвілля.

Конструктор-раскраска для детей
Конструктор-розмальовка "Форт" для дітей. Фото: скриншот

Набір чудово підійде для дітей, які люблять конструювати й малювати. Конструктор виготовлено із натурального картону із вторсировини, а у комплекті є інструкція для легкого складання. Після складання конструктора його можна розмалювати фломастерами, фарбами, олівцями або іншими інструментами на свій розсуд.

Такий подарунок допоможе у розвитку уяви, уваги, творчих здібностей, фантазії та дрібної моторики.

Знайти подібний набір в українських магазинах можна за ціною від 449 грн.

Світильник-нічник з улюбленими героями

Акриловий світильник-нічник — це чудовий аксесуар для декору, який не тільки підкреслить любов дитини до супергероїв, але й подарує приємне освітлення в темряві.

Светильник-ночник в форме Человека-Паука для детей
Світильнік-нічник у формі Людини-Павука. Фото: скриншот

Наприклад, світильник-нічник у формі Людини-Павука, одного з найулюбленіших супергероїв всіх дітей, чудово доповнить інтер'єр кімнати. Він виготовлений з якісного акрилу, а для живлення використовується стандартна електрична мережа з напругою 220В.

Коштує такий нічник від 500 грн.

Набір для експериментів

Для дітей, які щойно почали ходити до школи, на полицях українських магазинів можна знайти різноманітні набори для експериментів.

Набор для экспериментов для детей по химии
Набір для експериментів "Цікава хімія" для дітей. Фото: скриншот

Одним з них є набір для справжніх дослідників, у комплекті якого міститься все необхідне для того, щоб здійснювати хімічні досліди.

Набір дозволить виростити ліс у склянці, створити кольорових медуз, запалити різнобарвне полум'я тощо.

Схожих наборів в інтернет-магазинах дуже багато, а набір для юних хіміків коштує від 357 грн.

Конструктор із мініцеглинок 

З цим конструктором зі справжніх керамічних мініцеглинок дитина зможе відчути себе будівельником і архітектором.

Конструктор из мини-кирпичиков для детей
Комплект конструктора із мініцеглинок. Фото: скриншот

У комплекті міститься покрокова інструкція, але завдяки уяві можна будувати мости, замки, фортеці та будинки. Процес створює відчуття реального будівництва, а кінцевий результат точно порадує як малих, так і дорослих дітей.

Конструктор сприяє розвитку дрібної моторики, творчого й логічного мислення, уважності, послідовності, посидючості та просторовій уяві.

Цеглинки у комплекті склеюються клеєм ПВА, що постачається у наборі, а розібрати споруду можна залишивши її на 30 хвилин у воді.

Ціни на такий конструктор в Україні починаються від 499 грн.

Електронна логічна книга-гра

Такі інтерактивні книжки допоможуть дитині відкривати для себе різні чарівні світи.

Электронная интерактивная книга-игра для детей
Електронна інтерактивна книга-гра Kiddi Smart. Фото: скриншот

Одними з таких є книжки серії Kiddi Smart. Кожна з них містить свою окрему тематику, наприклад, тварини. Гра містить 12 тем, серед яких "Нагодуй тварин", "Хто де живе", "Чия це тінь" та багато інших. Кожна з них сприяє розвитку уяви, логічного мислення, пам'яті та концентрації уваги.

Зверху на книжці розташовано робота, в якого починає світитися лампочка на голові, коли дитина надає правильну відповідь.

Ціни на такі книжки в Україні починаються від 479 грн.

Настільна гра 

Можна веселитися всією сім'єю, граючи. Одним зі способів розважитися є настільні ігри.

Настольная игра "Меткие снежки" для детей
Настільна гра "Влучні сніжки" для дітей. Фото: скриншот

Однією з них є цікава гра "Влучні сніжки", яка подарує безліч позитивних емоцій. Вона розрахована на 4 гравців та не має вікового обмеження.

Щоб грати, потрібно розділити сніжки у рівній кількості на кожного гравця та кидати їх на айсберг.

Гра сприяє розвитку дрібної моторики, соціалізації, навичок командної гри, посидючості та терпіння.

Коштує така настільна гра від 400 грн.

Нагадаємо, діти завжди хочуть залишатися дітьми, незалежно від того, скільки їм років, тому потрібно подумати про те, що подарувати їм на Новий рік. Розповідали, що можна подарувати своєму сину на це свято.

Також ми писали, що залишилося небагато часу до Нового року, тому пора подумати про подарунки найдорожчим. Розповідали про найкращі подарунки, які ваша донька може отримати на це свято, щоб її чарівна посмішка не зникла.

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