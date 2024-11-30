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Если ограниченный бюджет — что подарить на Николая ребенку

30 ноября 2024 14:01
Владимир Мололкин - редактор
Что подарить ребенку на Николая — оригинальные идеи на бюджет до 500 грн
Ребенок собирает конструктор. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Для ребенка, у которого, казалось бы, есть все для счастливого детства, выбрать подарок может быть сложной задачей. Однако подлинный сюрприз может заключаться не в дорогих вещах, а в творческом подходе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что можно подарить ребенку на Святого Николая до 500 грн.

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Конструктор-раскраска

Такой конструктор позволит ребенку испытать приятные эмоции от великолепного досуга.

Конструктор-раскраска для детей
Конструктор-раскраска "Форт" для детей. Фото: скриншот

Набор отлично подойдет для детей, которые любят конструировать и рисовать. Конструктор изготовлен из натурального картона из вторсырья, а в комплекте есть инструкция для легкой сборки. После сборки конструктора его можно разрисовать фломастерами, красками, карандашами или другими инструментами по своему усмотрению.

Такой подарок поможет в развитии воображения, внимания, творческих навыков, фантазии и мелкой моторики.

Найти подобный набор в магазинах можно по цене от 449 грн.

Светильник-ночник с любимыми героями

Акриловый светильник-ночник — это прекрасный аксессуар для декора, который не только подчеркнет любовь ребенка к супергероям, но и подарит приятное освещение в темноте.

Светильник-ночник в форме Человека-Паука для детей
Светильник-ночник в форме Человека-Паука. Фото: скриншот

К примеру, светильник-ночник в форме Человека-Паука, одного из самых любимых супергероев всех детей, прекрасно дополнит интерьер комнаты. Он изготовлен из качественного акрила, а для питания используется стандартная сеть с напряжением 220В.

Стоит такой ночник от 500 грн.

Набор для экспериментов

Для детей, которые только начали ходить в школу, на полках украинских магазинов можно найти разнообразные наборы для экспериментов.

Набор для экспериментов для детей по химии.
Набор для экспериментов "Интересная химия" для детей. Фото: скриншот

Одним из них является набор для настоящих исследователей, в комплекте которого содержится все необходимое для осуществления химических опытов.

Набор позволит вырастить лес в стакане, создать цветных медуз, зажечь разноцветное пламя и т.д.

Схожих наборов в интернет-магазинах очень много, а набор для юных химиков стоит от 357 грн.

Конструктор из мини-кирпичей

С этим конструктором из настоящих керамических мини-кирпичиков ребенок сможет почувствовать себя строителем и архитектором.

Конструктор из мини-кирпичиков для детей.
Комплект конструктора из мини-кирпичиков. Фото: скриншот

В комплекте содержится пошаговая инструкция, но благодаря воображению можно строить мосты, замки, крепости и дома. Процесс создает ощущение реального строительства, а конечный результат точно обрадует как малых, так и взрослых детей.

Конструктор способствует развитию мелкой моторики, творческого и логического мышления, внимательности, последовательности, усидчивости и пространственному воображению.

Кирпичики в комплекте склеиваются клеем ПВА, поставляемым в наборе, а разобрать сооружение можно, оставив его на 30 минут в воде.

Цены на конструктор в Украине начинаются от 499 грн.

Электронная логическая книга-игра

Такие интерактивные книги помогут ребенку открывать для себя разные волшебные миры.

Электронная интерактивная книга для детей
Электронная интерактивная книга игра Kiddi Smart. Фото: скриншот

Одними из таких есть книги серии Kiddi Smart. Каждая из них содержит свою отдельную тематику, например животные. Игра содержит 12 тем, среди которых "Накорми животных", "Кто где живет", "Чья это тень" и многие другие. Каждая из них способствует развитию воображения, логического мышления, памяти и концентрации внимания.

Сверху на книге расположен робот, в голове которого начинает светиться лампочка, когда ребенок дает правильный ответ.

Цены на такие книги в Украине начинаются от 479 грн.

Настольная игра

Можно веселиться всей семьей, играя. Одним из способов развлечься являются настольные игры.

Настольная игра "Меткие снежки" для детей
Настольная игра "Меткие снежки" для детей. Фото: скриншот

Одной из них является интересная игра "Меткие снежки", которая подарит множество положительных эмоций. Она рассчитана на 4 игрока и не имеет возрастного ограничения.

Чтобы играть, нужно разделить снежки в равном количестве на каждого игрока и бросать их на айсберг.

Игра способствует развитию мелкой моторики, социализации, навыков командной игры, усидчивости и терпения.

Стоит такая настольная игра от 400 грн.

Напомним, дети всегда хотят оставаться детьми, вне зависимости от того, сколько им лет, поэтому нужно подумать, что подарить им на Новый год. Рассказывали, что можно подарить своему сыну на этот праздник.

Также мы писали, что осталось немного времени до Нового года, поэтому пора подумать о подарках дорогим. Рассказывали о лучших подарках, которые ваша дочь может получить на этот праздник, чтобы ее очаровательная улыбка не исчезла.

дети подарки цены детство День Святого Николая

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15:02 КНДР передает ракеты России с западными деталями, — Ермак

14:58 Вылов раков на Одесчине с завтрашнего дня запрещен — какой штраф

14:53 Ждать ли потепления — прогноз погоды на Львовщине завтра

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

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