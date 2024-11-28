Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Стильні аксесуари для модниці на Новий рік 2025 — що обрати arrow

Стильні аксесуари для модниці на Новий рік 2025 — що обрати

28 листопада 2024 20:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Аксесуари на Новій рік 2025 — що подарувати модниці
Закохана пара. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новорічні свята — чудова нагода порадувати свою другу половинку стильним та актуальним подарунком. Якщо ваша кохана обожнює моду, вибір може здатися непростим. Але є універсальні аксесуари, котрі чудово доповнять її гардероб.

Сайт Новини.LIVE зараз розповість про що мова.

Читайте також:

Теплий шарф

Шарфи залишаються незамінним аксесуаром для створення стильних зимових образів. У цьому сезоні трендом є масивні довгі моделі, які додають затишку та завершують образ. Універсальним вибором стануть однотонні шарфи з бахромою або яскраві варіанти у велику клітку. Такий аксесуар чудово поєднується з пальто, куртками та пуховиками.

Стильні аксесуари для модниці — що обрати на Новий рік 2025 - фото 1
Теплий шарф — завжди актуально. Фото: скриншот відео

Капор

Капори, або в’язані балаклави, стали справжнім відкриттям останніх сезонів. Цей практичний і стильний головний убір уже підкорив серця модних блогерів та знаменитостей. Зверніть увагу на моделі крупної в’язки, які нагадують лицарський шолом, або трикотажні капори у вигляді капюшона — вони додадуть образу тепла та модного акценту.

Стильні аксесуари для модниці — що обрати на Новий рік 2025 - фото 2
Капор — хіт зимового гардероба. Фото: скриншот відео

Аксесуари, які завершують образ

Не забувайте про рукавички — це не лише засіб захисту від холоду, але й стильний елемент. Наприклад, шкіряні чи в’язані моделі з цікавими деталями стануть прекрасним подарунком.

Стильні аксесуари для модниці — що обрати на Новий рік 2025 - фото 3
Рукавиці краще обирати під колір головного убору. Фото з Instagram

Модні сумки та взуття

Цього сезону мінісумки та стильні високі чоботи — мастхев для сучасної модниці. Якщо ваша кохана обожнює тренди, такі аксесуари точно припадуть їй до душі.

Стильні аксесуари для модниці — що обрати на Новий рік 2025 - фото 4
Варіант модної сумки на подарунок. Фото з Instagram

Вони не лише підкреслять її стиль, але й стануть зручним і практичним доповненням гардероба.

Стильні аксесуари для модниці — що обрати на Новий рік 2025 - фото 5
Високі чоботи впишуться майже в будь-який образ. Фото з Instagram

Зимові аксесуари — це подарунки, які будуть доречними і практичними. Вони здатні додати тепла, затишку і стилю в повсякденний образ. Обирайте подарунок з урахуванням її смаку, і ви точно зробите свято незабутнім.

Раніше ми писали про те, що більше не в моді буде цієї зими.

Також ми повідомляли, що можна одягнути на Різдво цього року.

 

свята мода подарунки Новий рік стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:58 Росіяни стратили полонених військових ЗСУ на Донеччині — фото

Оновлено

20:50 Динамо після першого тайму грає внічию з Вікторією в ЛЄ

20:28 Путін хоче зірвати зусилля Трампа — звернення Зеленського

20:22 Снігопад накриє Україну завтра — синоптики попередили області

20:18 Головін відреагував на рішення Трубіна не тиснути йому руку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:02 Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю

20:00 Як тимчасово непридатному виїхати за кордон — порядок дій

19:55 На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів

Оновлено

19:54 Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували

19:23 Динамо-Вікторія — Шовковський здивував стартовим складом

20:58 Росіяни стратили полонених військових ЗСУ на Донеччині — фото

Оновлено

20:50 Динамо після першого тайму грає внічию з Вікторією в ЛЄ

20:28 Путін хоче зірвати зусилля Трампа — звернення Зеленського

20:22 Снігопад накриє Україну завтра — синоптики попередили області

20:18 Головін відреагував на рішення Трубіна не тиснути йому руку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:02 Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю

20:00 Як тимчасово непридатному виїхати за кордон — порядок дій

19:55 На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів

Оновлено

19:54 Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували

19:23 Динамо-Вікторія — Шовковський здивував стартовим складом

Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією