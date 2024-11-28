Аксесуари на Новій рік 2025 — що подарувати модниці

Закохана пара. Фото: Pixabay

Новорічні свята — чудова нагода порадувати свою другу половинку стильним та актуальним подарунком. Якщо ваша кохана обожнює моду, вибір може здатися непростим. Але є універсальні аксесуари, котрі чудово доповнять її гардероб.

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Теплий шарф

Шарфи залишаються незамінним аксесуаром для створення стильних зимових образів. У цьому сезоні трендом є масивні довгі моделі, які додають затишку та завершують образ. Універсальним вибором стануть однотонні шарфи з бахромою або яскраві варіанти у велику клітку. Такий аксесуар чудово поєднується з пальто, куртками та пуховиками.

Теплий шарф — завжди актуально. Фото: скриншот відео

Капор

Капори, або в’язані балаклави, стали справжнім відкриттям останніх сезонів. Цей практичний і стильний головний убір уже підкорив серця модних блогерів та знаменитостей. Зверніть увагу на моделі крупної в’язки, які нагадують лицарський шолом, або трикотажні капори у вигляді капюшона — вони додадуть образу тепла та модного акценту.

Капор — хіт зимового гардероба. Фото: скриншот відео

Аксесуари, які завершують образ

Не забувайте про рукавички — це не лише засіб захисту від холоду, але й стильний елемент. Наприклад, шкіряні чи в’язані моделі з цікавими деталями стануть прекрасним подарунком.

Рукавиці краще обирати під колір головного убору. Фото з Instagram

Модні сумки та взуття

Цього сезону мінісумки та стильні високі чоботи — мастхев для сучасної модниці. Якщо ваша кохана обожнює тренди, такі аксесуари точно припадуть їй до душі.

Варіант модної сумки на подарунок. Фото з Instagram

Вони не лише підкреслять її стиль, але й стануть зручним і практичним доповненням гардероба.

Високі чоботи впишуться майже в будь-який образ. Фото з Instagram

Зимові аксесуари — це подарунки, які будуть доречними і практичними. Вони здатні додати тепла, затишку і стилю в повсякденний образ. Обирайте подарунок з урахуванням її смаку, і ви точно зробите свято незабутнім.

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