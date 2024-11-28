Аксессуары на Новый год 2025 — что подарить моднице

Влюбленная пара. Фото: Pixabay

Новогодние праздники — прекрасная возможность порадовать свою вторую половинку стильным и актуальным подарком. Если ваша возлюбленная обожает моду, выбор может показаться непростым. Но есть универсальные аксессуары, которые прекрасно дополнят ее гардероб.

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Теплый шарф

Шарфы остаются незаменимым аксессуаром для создания стильных зимних образов. В этом сезоне трендом являются массивные длинные модели, которые придают уют и завершают образ. Универсальным выбором станут однотонные шарфы с бахромой или яркие варианты в клетку. Такой аксессуар прекрасно сочетается с пальто, куртками и пуховиками.

Теплый шарф — всегда актуально. Фото: скриншот видео

Капор

Капоры, или вязаные балаклавы, стали настоящим открытием последних сезонов. Этот практичный и стильный головной убор уже покорил сердца модных блогеров и знаменитостей. Обратите внимание на модели крупной вязки, напоминающие рыцарский шлем, или трикотажные капоры в виде капюшона — они придадут образу тепла и модного акцента.

Капор — хит зимнего гардероба. Фото: скриншот видео

Аксессуары, завершающие образ

Не забывайте о перчатках — это не только средство защиты от холода, но и стильный элемент. К примеру, кожаные или вязаные модели с интересными деталями станут прекрасным подарком.

Перчатки лучше выбирать под цвет головного убора. Фото из Instagram

Модные сумки и обувь

В этом сезоне мини-сумки и стильные высокие сапоги – мастхевы для современной модницы. Если ваша любимая обожает тренды, такие аксессуары точно придутся ей по душе.

Вариант модной сумки в подарок. Фото из Instagram

Они не только подчеркнут ее стиль, но и станут удобным и практичным дополнением гардероба.

Высокие сапоги впишутся почти в любой образ. Фото из Instagram

Зимние аксессуары — это подарки, которые будут уместными и практичными. Они способны прибавить тепла, уюта и стиля в повседневный образ. Выбирайте подарок с учетом ее вкуса, и вы точно сделаете праздник незабываемым.

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