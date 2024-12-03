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Лучшие адвент-календари с косметикой — обзор цен

3 декабря 2024 11:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучшие адвент-календари 2025 – идеальный подарок к праздникам
Косметика. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С приближением праздничного сезона многие ищут оригинальные подарки для себя или близких. Один из трендовых вариантов – адвент-календари с косметикой. Они не только создают атмосферу ожидания праздника, но и дарят возможность каждый день открывать что-то новое.

Сайт Новини.LIVE рассмотрел три популярных варианта, которые уже покорили сердца многих.

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Адвент-календарь Yves Rocher за 2999 грн

Этот набор станет отличным выбором для любителей ухода за собой. В календаре 24 окошка, каждое из которых скрывает продукт по уходу за кожей, волосами или парфюмерию.

Что внутри:

  • Лимитированная рождественская коллекция: кремы для рук, гели для душа, молочко для тела.
  • Уход за лицом: увлажняющие кремы, маски и мицеллярная вода.
  • Средства для волос: шампуни, растительные масла и бестселлеры бренда.
  • Парфюмерная вода и декоративная косметика.
Лучшие адвент-календари с косметикой — цены и где купить - фото 1
Адвент-календарь Yves Roche. Фото: скриншот видео

Все продукты представлены в удобных форматах, идеальных для знакомства с брендом или путешествиями. Купить такой адвент-календарь можно на официальном сайте бренда.

Адвент-календарь The Greatest Hits от Hollyskin за 2500 грн

Этот набор станет настоящей находкой для любителей качественного ухода за кожей и волосами. Календарь содержит 12 продуктов, каждый из которых создан для того, чтобы стать частью вашего ритуала красоты.

Что внутри:

  • Парфюмерный крем для тела и дезодорант с пребиотиками.
  • Крем для лица с экстрактом азиатской центеллы и рисом.
  • Тонер для поддержания микробиомы кожи.
  • Охлаждающая маска для лица и гидрофильное масло из гинкго билоба.
  • Кислотная шампунь и термозащита для волос.
  • Энзимная пилинг-пудра и другие бестселлеры бренда.

Каждый продукт тщательно упакован в стильные коробочки, приносящие маленькие радости каждый день. 

Лучшие адвент-календари с косметикой — цены и где купить - фото 2
Адвент-календарь The Greatest Hits. Фото: Hollyskin

Адвент-календарь "Emily in Paris" за 1790 грн

Этот набор станет находкой для любителей сериала "Эмили в Париже". Он совмещает стиль парижской романтики и практичность косметических средств.

Что включено:

  • Палитры теней с трендовыми оттенками.
  • Матовые помады и карандаши для губ в двух цветах.
  • Тушь для ресниц, праймер и спрей для фиксации.
  • Миниатюрные аксессуары для макияжа.
Лучшие адвент-календари с косметикой — цены и где купить - фото 3
Адвент-календарь "Emily in Paris". Фото: скриншот видео

Каждый продукт упакован в отдельную ячейку, добавляя интриги и атмосферности при распаковке. 

Раньше мы писали о том, что подарить маме на Новый год 2025 года.

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