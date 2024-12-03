Лучшие адвент-календари 2025 – идеальный подарок к праздникам

Лучшие адвент-календари с косметикой — обзор цен
С приближением праздничного сезона многие ищут оригинальные подарки для себя или близких. Один из трендовых вариантов – адвент-календари с косметикой. Они не только создают атмосферу ожидания праздника, но и дарят возможность каждый день открывать что-то новое.
Сайт Новини.LIVE рассмотрел три популярных варианта, которые уже покорили сердца многих.
Адвент-календарь Yves Rocher за 2999 грн
Этот набор станет отличным выбором для любителей ухода за собой. В календаре 24 окошка, каждое из которых скрывает продукт по уходу за кожей, волосами или парфюмерию.
Что внутри:
- Лимитированная рождественская коллекция: кремы для рук, гели для душа, молочко для тела.
- Уход за лицом: увлажняющие кремы, маски и мицеллярная вода.
- Средства для волос: шампуни, растительные масла и бестселлеры бренда.
- Парфюмерная вода и декоративная косметика.
Все продукты представлены в удобных форматах, идеальных для знакомства с брендом или путешествиями. Купить такой адвент-календарь можно на официальном сайте бренда.
Адвент-календарь The Greatest Hits от Hollyskin за 2500 грн
Этот набор станет настоящей находкой для любителей качественного ухода за кожей и волосами. Календарь содержит 12 продуктов, каждый из которых создан для того, чтобы стать частью вашего ритуала красоты.
Что внутри:
- Парфюмерный крем для тела и дезодорант с пребиотиками.
- Крем для лица с экстрактом азиатской центеллы и рисом.
- Тонер для поддержания микробиомы кожи.
- Охлаждающая маска для лица и гидрофильное масло из гинкго билоба.
- Кислотная шампунь и термозащита для волос.
- Энзимная пилинг-пудра и другие бестселлеры бренда.
Каждый продукт тщательно упакован в стильные коробочки, приносящие маленькие радости каждый день.
Адвент-календарь "Emily in Paris" за 1790 грн
Этот набор станет находкой для любителей сериала "Эмили в Париже". Он совмещает стиль парижской романтики и практичность косметических средств.
Что включено:
- Палитры теней с трендовыми оттенками.
- Матовые помады и карандаши для губ в двух цветах.
- Тушь для ресниц, праймер и спрей для фиксации.
- Миниатюрные аксессуары для макияжа.
Каждый продукт упакован в отдельную ячейку, добавляя интриги и атмосферности при распаковке.
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