День матері 2026: цікаві ідеї, як відсвяткувати, щоб свято запам'яталося

Діти вітають матусю з Днем матері. Фото: freepik.com

Зворушливе свято День матері в Україні будемо відзначати вже у цю неділю, 10 травня. Це хороший привід подарувати найріднішій людині емоції, радісні спогади та щиру усмішку.

Новини.LIVE ділиться ідеями, як відсвяткувати День матері цікаво та душевно. Ми зібрали варіанти на будь-який настрій — від затишного відпочинку вдома до активних пригод і нових вражень.

Як відсвяткувати День матері 2026: найцікавіші ідеї

Волонтерство

Сьогодні ми на перше місце маємо ставити добрі справи. Вони можуть стати найглибшим і найціннішим досвідом. Варто задонатити військовим, допомогти людям, які втратили дім або були змушені виїхати з окупованих територій, допомогти тваринам, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Відпочинок без турбот

Почніть день із простого, але дуже важливого — зніміть із мами всі справи. Приготуйте сніданок, принесіть смачну каву, вирішіть побутові питання. Нехай вона проведе день так, як давно хотіла.

Активний відпочинок на свіжому повітрі

Велопрогулянка, легкий похід або просто прогулянка парком — чудовий спосіб провести час разом і перезавантажитися.

Читайте також:

Відпочинок на свіжому повітрі

Влаштуйте невеличкий пікнік у парку. Візьміть із собою смаколики, теплі ковдри, цікаві ігри, чай або каву в термосі, а головне — гарний настрій. Можна влаштуватися біля озера, щоб насолодитися краєвидами.

Культурний день для натхнення

Кінотеатр, виставка, театр або екскурсія — ідеальний варіант, якщо хочеться нових вражень і емоцій.

Спробуйте щось нове разом

Майстер-клас, кулінарний курс або творчий воркшоп не лише об'єднають, а й подарують нові навички.

Фотосесія або створення альбому

Зробіть нові фотографії. Це не просто картинки — це ваша історія і пам'ять на усе життя.

Подаруйте релакс і турботу про себе

Спа, масаж або салон краси — те, на що мами часто не знаходять часу. Такий подарунок точно запам'ятається.

Домашній затишок і кінотеатр

Замовте улюблену їжу, оберіть фільм і створіть атмосферу свята вдома. Іноді саме такі вечори стають найтеплішими.

Душевні розмови і спогади

Чай, солодощі і відверта розмова — шанс стати ближчими і краще зрозуміти одне одного. Можна також влаштувати сімейне застілля зі смачними домашніми стравами, приготовленими спеціально для матусі.

Настільні ігри або сімейні традиції

Веселі ігри — чудовий спосіб провести час разом цікаво та із сенсом.

Ділимося іншими цікавими темами до свята

Що можна подарувати мамі на День матері, щоб вона точно зраділа.

Який подарунок зробити бабусі, щоб вона сяяла від радості.

Які квіти можна дарувати на День матері, щоб вони принесли усмішку.