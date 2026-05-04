День матері 2026: які квіти дарувати мамі на свято, щоб висловити любов

Діти дарують квіти мамі на свято.

Останній місяць весни в Україні починається з найтеплішої події — Дня матері. Це зворушливе свято ми зустрінемо у неділю, 10 травня. Це чудова нагода висловити свою любов найріднішим та зробити красивий подарунок, який принесе радість. Зокрема це час для квітів.

Новини.LIVE розповідає, які квіти подарувати матусі на День матері, щоб принести їй усмішку.

Як обрати квіти для мами за характером

Вибір букета для мами варто починати з її характеру, щоб зробити його по-справжньому особистим.

Для емоційних та яскравих матусь

Обирайте насичені кольори:

червоний;

фіолетовий;

помаранчевий;

синій.

Для спокійної та ніжної мами

Підійдуть ніжні пастельні композиції з троянд, хризантем або гвоздик. Також зверніть увагу на тюльпани або айстри. Кругла форма букета виглядає найбільш гармонійно — вона додає ніжності та жіночності.

Для ділових жінок

Готуйте стримані та елегантні квіти: троянди, лілії, хризантеми. Можна обрати квіти в коробці або кошику.

Для жінок у сфері освіти чи медицини

Гарно підійдуть орхідеї або конвалії. Можна підібрати гарні квіти у горщику.

Зважайте на вік і вподобання

Молодим мамам пасують легкі та повітряні букети — тюльпани, еустоми, фрезії. Для жінок середнього віку доречні півонії, лілії та ніжні мікси з зеленню. Для старшого віку краще обирати стримані композиції з хризантем, троянд або гладіолусів.

Головне правило — якщо у мами є улюблені квіти, саме вони мають стати основою букета.

Символіка кольорів: що "говорять" квіти без слів

Колір букета — це емоція, яку ви даруєте разом із квітами:

рожевий — ніжність, любов і турбота;

білий — щирість і вдячність;

жовтий — тепло, радість і сонячний настрій;

червоний — глибокі почуття і захоплення;

фіолетовий — повага і мудрість;

кремовий — спокій і душевна гармонія.

Які квіти подарувати мамі у День матері 2026

Класика, яка не підводить:

троянди — символ любові та поваги, особливо у рожевих і кремових відтінках;

— символ любові та поваги, особливо у рожевих і кремових відтінках; тюльпани — весняний настрій і легкість, ідеальні для великих яскравих букетів;

— весняний настрій і легкість, ідеальні для великих яскравих букетів; півонії — об'ємні, ніжні та дуже святкові.

Елегантні та стильні варіанти:

хризантеми — знак поваги та щирості;

— знак поваги та щирості; гортензії — створюють пишний букет навіть із кількох квітів;

— створюють пишний букет навіть із кількох квітів; еустоми — витонченість і ніжність.

Оригінальні та сезонні рішення:

бузок — аромат весни та домашнього затишку;

— аромат весни та домашнього затишку; ранункулюси — виглядають дорого і незвично;

— виглядають дорого і незвично; соняшники — символ тепла і життєрадісності.

