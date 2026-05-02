Що подарувати на День матері 2026: сучасні ідеї подарунків для мами

Мама з донькою фотографуються з подарунком. Фото: freepik.com

Наближається одне з найтепліших свят року — День матері. Це чудова нагода висловити вдячність своїм матусям, проявити турботу та любов. Якщо ви ще не впевнені у даті святкування, варто заздалегідь дізнатися, коли День матері 2026 року в Україні, щоб встигнути підготувати особливий сюрприз. І тут виникає головне питання — що подарувати, аби це було не банально, а по-справжньому зворушливо.

Новини.LIVE ділиться сучасними та креативними ідеями подарунків для мами, які принесуть щиру радість і запам'ятаються надовго.

Які подарунки на День матері 2026 найпопулярніші

Найпопулярнішими подарунками, які допомагають висловити любов та турботу, залишаються:

квіти — ніжний символ любові та вдячності;

— ніжний символ любові та вдячності; листівка або малюнок від дитини — щирий і дуже особистий презент;

— щирий і дуже особистий презент; улюблені солодощі — маленька радість для настрою;

— маленька радість для настрою; сніданок у ліжко — приємний початок святкового дня;

— приємний початок святкового дня; сертифікат на майстер-клас — нові враження та емоції;

— нові враження та емоції; квитки на концерт або виставу — можливість відпочити та надихнутися;

— можливість відпочити та надихнутися; набір посуду — практичний подарунок для дому;

— практичний подарунок для дому; ароматичні свічки або свічка з посланням — для затишку і атмосфери;

— для затишку і атмосфери; книга улюбленого автора — час для себе;

— час для себе; набір косметики — турбота про красу і самопочуття.

Креативні ідеї подарунків мамі, які запам'ятаються

Сучасні подарунки — це не лише речі, а й емоції, які залишаються в пам'яті. Саме такі сюрпризи викликають справжній WOW-ефект.

Ось кілька ідей, які варто розглянути:

Персоналізована пісня або відео-привітання, створене спеціально для мами. День повного релаксу: масаж, догляд за собою, вечеря в улюбленому місці. Портрет мами — намальований або створений у сучасному стилі. Сімейна фотосесія — спогади, які залишаться на роки. Сюрприз із привітанням від улюбленого артиста. Організований день, присвячений тільки мамі — від ранку до вечора.

Які подарунки насправді хочуть мами

Найцікавіше те, що багато мам мріють не про дорогі речі. Їхні бажання набагато глибші та простіші — присутність близьких поруч.

Часто мами хочуть:

провести час разом із родиною без поспіху;

отримати кілька годин для себе і відпочинку;

відчути увагу та турботу від дітей;

насолодитися простими моментами — кавою, прогулянкою, теплим спілкуванням;

отримати щось зроблене власноруч.

Як обрати ідеальний подарунок для мами

Щоб не помилитися з вибором, важливо врахувати не тренди, а саме характер і бажання мами. Іноді найкраще рішення — просто звернути увагу на те, про що вона згадує у повсякденному житті.

Оберіть подарунок, який:

відповідає її інтересам;

дарує емоції, а не лише користь;

створює спогади;

показує вашу увагу до деталей.

