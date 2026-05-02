Главная Праздники Подарок для самой родной: как удивить маму в День матери 2026

Подарок для самой родной: как удивить маму в День матери 2026

Дата публикации 2 мая 2026 20:20
Что подарить на День матери 2026: современные идеи подарков для мамы
Мама с дочкой фотографируются с подарком. Фото: freepik.com

Приближается один из самых теплых праздников года — День матери. Это прекрасная возможность выразить благодарность своим мамам, проявить заботу и любовь. Если вы еще не уверены в дате празднования, стоит заранее узнать, когда День матери 2026 в Украине, чтобы успеть подготовить особый сюрприз. И здесь возникает главный вопрос — что подарить, чтобы это было не банально, а по-настоящему трогательно.

Новини.LIVE делится современными и креативными идеями подарков для мамы, которые принесут искреннюю радость и запомнятся надолго.

Какие подарки на День матери 2026 самые популярные

Самыми популярными подарками, которые помогают выразить любовь и заботу, остаются:

  • цветы — нежный символ любви и благодарности;
  • открытка или рисунок от ребенка — искренний и очень личный презент;
  • любимые сладости — маленькая радость для настроения;
  • завтрак в постель — приятное начало праздничного дня;
  • сертификат на мастер-класс — новые впечатления и эмоции;
  • билеты на концерт или спектакль — возможность отдохнуть и вдохновиться;
  • набор посуды — практичный подарок для дома;
  • ароматические свечи или свеча с посланием — для уюта и атмосферы;
  • книга любимого автора — время для себя;
  • набор косметики — забота о красоте и самочувствии.

Креативные идеи подарков маме, которые запомнятся

Современные подарки — это не только вещи, но и эмоции, которые остаются в памяти. Именно такие сюрпризы вызывают настоящий WOW-эффект.
Вот несколько идей, которые стоит рассмотреть:

  1. Персонализированная песня или видео-поздравление, созданное специально для мамы.
  2. День полного релакса: массаж, уход за собой, ужин в любимом месте.
  3. Портрет мамы — нарисованный или созданный в современном стиле.
  4. Семейная фотосессия — воспоминания, которые останутся на годы.
  5. Сюрприз с поздравлением от любимого артиста.
  6. Организованный день, посвященный только маме — с утра до вечера.

Какие подарки на самом деле хотят мамы

Самое интересное то, что многие мамы мечтают не о дорогих вещах. Их желания гораздо глубже и проще — присутствие близких рядом.

Читайте также:

Часто мамы хотят:

  • провести время вместе с семьей без спешки;
  • получить несколько часов для себя и отдыха;
  • почувствовать внимание и заботу от детей;
  • насладиться простыми моментами — кофе, прогулкой, теплым общением;
  • получить что-то сделанное собственноручно.

Как выбрать идеальный подарок для мамы

Чтобы не ошибиться с выбором, важно учесть не тренды, а именно характер и желания мамы. Иногда лучшее решение — просто обратить внимание на то, о чем она вспоминает в повседневной жизни.
Выберите подарок, который:

  • соответствует ее интересам;
  • дарит эмоции, а не только пользу;
  • создает воспоминания;
  • показывает ваше внимание к деталям.

Ранее Новини.LIVE делились календарем праздников на май 2026, который поможет вам не пропустить главные события последнего месяца весны.

Также предлагаем узнать, когда мы будем праздновать День вышиванки в 2026 году.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
