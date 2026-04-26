Видео

Главная Праздники Когда День матери 2026 в Украине: точная дата теплого праздника

Когда День матери 2026 в Украине: точная дата теплого праздника

Дата публикации 26 апреля 2026 20:20
Когда День матери 2026 в Украине: дата и традиции праздника
Радостные мама с дочкой. Фото: freepik.com

День матери — трогательный семейный праздник, который мы ждем ежегодно с нетерпением. Ведь это возможность выразить благодарность, любовь и заботу самому дорогому человеку в жизни. Дата празднования меняется. Поэтому важно заранее узнать, когда поздравлять мам.

Новини.LIVE рассказывает, когда День матери в 2026 году и какие традиции праздника в Украине.

Что известно о Дне матери в Украине и мире — история

Праздник родом из Америки. Идея его создания принадлежит Анне Джервис. В 1908 году женщина, переживая потерю матери, предложила учредить дату, когда дети могли бы выражать любовь и благодарность своим мамам. Праздник быстро распространился в США, а затем стал популярным и в разных странах мира.

Украинская диаспора в Канаде начала отмечать праздник в 1928 году. Впоследствии его поддержали и в Украине, но в советское время традиция была запрещена. Только в 1999 году День матери официально закрепили указом Президента Украины.

Когда празднуют День матери в Украине — точная дата

В Украине этот праздник ежегодно приходится на второе воскресенье мая. Как известно, в 2025 году поздравляли своих мам украинцы 11 мая. А в 2026 году будем праздновать 10 мая. Эта дата является прекрасной возможностью для всех напомнить матерям, насколько они важны и незаменимы.

 

Усміхнені мама с донькою
Радостные мама с дочкой. Фото: freepik.com

Какие традиции празднования Дня матери в Украине

Это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей. Многие посещают на праздник своих мам и бабушек, устраивают семейные застолья или пикники. По традиции, женам, мамам и бабушкам дарят цветы, полезные и желанные подарки. Свою заботу и любовь выражают красивыми поступками.

Но сейчас из-за войны у многих украинских семей нет такой возможности. При таких условиях особенно ценными становятся даже сообщения с поздравлениями и звонки.

Кроме семейных традиций есть и общественные: школы и садики готовят концерты, флешмобы и мастер-классы. После 2022 года появились благотворительные акции в поддержку мам-волонтеров и онлайн-марафоны "Письма маме на фронт".

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
