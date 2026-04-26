Коли День матері 2026 року в Україні: дата та традиції свята

Радісні мама с донькою. Фото: freepik.com

День матері — зворушливе сімейне свято, яке ми чекаємо щороку з нетерпінням. Адже це можливість висловити подяку, любов та турботу найдорожчій людині у житті. Дата святкування змінюється. Тому важливо заздалегідь дізнатися, коли вітати матусь.

Новини.LIVE розповідає, коли День матері у 2026 році та які традиції свята в Україні.

Що відомо про День матері в Україні та світі — історія

Свято родом зі Америки. Ідея його створення належить Анні Джервіс. У 1908 році жінка, переживаючи втрату матері, запропонувала започаткувати дату, коли діти могли б висловлювати любов і вдячність своїм матусям. Свято швидко розповсюдилось США, а згодом стало популярним і в різних країнах світу.

Українська діаспора в Канаді почала відзначати свято в 1928 році. Згодом його підтримали й в Україні, але за радянських часів традиція була заборонена. Лише у 1999 році День матері офіційно закріпили указом Президента України.

Читайте також:

Коли святкують День матері в Україні — точна дата

В Україні це свято щороку припадає на другу неділю травня. Як відомо, 2025 року вітали своїх мамусь українці 11 травня. А у 2026 році будемо святкувати 10 травня. Ця дата є чудовою нагодою для всіх нагадати матерям, наскільки вони важливі й незамінні.

Радісні мама с донькою. Фото: freepik.com

Які традиції святкування Дня матері в Україні

Це сімейне свято, яке заведено проводити у колі найближчих людей. Багато хто відвідує на свято своїх мам та бабусь, влаштовують сімейні застілля або пікніки. За традицією, дружинам, мамам та бабусям дарують квіти, корисні та бажані подарунки. Свою турботу та любов висловлюють красивими вчинками.

Але зараз через війну у багатьох українських родин немає такої можливості. За таких умов особливо цінними стають навіть повідомлення з привітаннями та дзвінки.

Окрім сімейних традицій є й суспільні: школи й садочки готують концерти, флешмоби та майстер-класи. Після 2022 року з'явилися благодійні акції на підтримку мам-волонтерок та онлайн-марафони "Листи мамі на фронт".

Раніше ми ділилися календарем свят на травень 2026 року. Він допоможе вам не пропустити головні події місяця.

Нагадаємо, ми розповідали, хто відзначає День ангела у травні 2026 за новим церковним календарем.

Також дізнавайтесь, у яку дату ми будемо святкувати День вишиванки у 2026 році.