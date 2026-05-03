День матері 2026: який подарунок зробити бабусі, щоб висловити вдячність

Незабаром українці святкуватимуть День матері. У це тепле свято вітають усіх матусь і, звичайно, бабусь. Це чудова нагода нагадати рідній людині, наскільки вона важлива, висловити вдячність за турботу й безумовну любов. Обираючи подарунок на свято, варто думати не лише про користь, а й про емоції, які він викличе.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати бабусі на День матері, щоб вона була у захваті.

Що подарувати бабусі на День матері: ідеї для активних і енергійних

Для активних бабусь, які не сидять на місці, доглядають за садом, мають багато справ, підійдуть практичні подарунки, які полегшують щоденне життя або допомагають залишатися в русі. Добре підійдуть:

масажна подушка для відпочинку після активного дня;

масажер-ванночка для ніг;

грілка для комфорту та розслаблення;

електрочайник із регулюванням температури;

зручний тонометр для контролю здоров'я;

крокомір або фітнес-браслет;

набір для роботи у саду;

абонемент у басейн, на танці або йогу.

Який подарунок зробити бабусі на День матері для затишку і тепла

Якщо бабуся любить проводити час удома, цінує спокійні вечори та домашній комфорт, варто зробити акцент на затишку. Серед найкращих варіантів:

м'який теплий плед;

зручні домашні капці;

теплий халат;

комфортна подушка;

набір для рукоділля;

улюблені книги;

кімнатні рослини або стильні горщики;

чайний набір;

красивий чайний сервіз.

Універсальні ідеї подарунків бабусі на День матері

Є перевірені варіанти, які підійдуть майже кожній бабусі. Зверніть увагу на:

корисні речі для дому;

подарунки для здоров'я та комфорту;

приємні дрібниці з символічним змістом;

товари для хобі та відпочинку.

Що можна подарувати бабусі на День матері своїми руками

Подарунки ручної роботи мають особливу цінність. Вони передають емоції, які не купиш у магазині. Ось кілька ідей:

фотоальбом із сімейними спогадами;

рамка з улюбленим фото;

іменний кухоль;

календар із фотографіями онуків.

