День матері 2026: який подарунок зробити бабусі, щоб висловити вдячність

Висловіть свою вдячність: що подарувати бабусі на День матері 2026
Незабаром українці святкуватимуть День матері. У це тепле свято вітають усіх матусь і, звичайно, бабусь. Це чудова нагода нагадати рідній людині, наскільки вона важлива, висловити вдячність за турботу й безумовну любов. Обираючи подарунок на свято, варто думати не лише про користь, а й про емоції, які він викличе.
Новини.LIVE розповідає, що подарувати бабусі на День матері, щоб вона була у захваті.
Що подарувати бабусі на День матері: ідеї для активних і енергійних
Для активних бабусь, які не сидять на місці, доглядають за садом, мають багато справ, підійдуть практичні подарунки, які полегшують щоденне життя або допомагають залишатися в русі. Добре підійдуть:
- масажна подушка для відпочинку після активного дня;
- масажер-ванночка для ніг;
- грілка для комфорту та розслаблення;
- електрочайник із регулюванням температури;
- зручний тонометр для контролю здоров'я;
- крокомір або фітнес-браслет;
- набір для роботи у саду;
- абонемент у басейн, на танці або йогу.
Який подарунок зробити бабусі на День матері для затишку і тепла
Якщо бабуся любить проводити час удома, цінує спокійні вечори та домашній комфорт, варто зробити акцент на затишку. Серед найкращих варіантів:
- м'який теплий плед;
- зручні домашні капці;
- теплий халат;
- комфортна подушка;
- набір для рукоділля;
- улюблені книги;
- кімнатні рослини або стильні горщики;
- чайний набір;
- красивий чайний сервіз.
Універсальні ідеї подарунків бабусі на День матері
Є перевірені варіанти, які підійдуть майже кожній бабусі. Зверніть увагу на:
- корисні речі для дому;
- подарунки для здоров'я та комфорту;
- приємні дрібниці з символічним змістом;
- товари для хобі та відпочинку.
Що можна подарувати бабусі на День матері своїми руками
Подарунки ручної роботи мають особливу цінність. Вони передають емоції, які не купиш у магазині. Ось кілька ідей:
- фотоальбом із сімейними спогадами;
- рамка з улюбленим фото;
- іменний кухоль;
- календар із фотографіями онуків.
