Головна Свята Висловіть свою вдячність: що подарувати бабусі на День матері 2026

Дата публікації: 3 травня 2026 20:20
День матері 2026: який подарунок зробити бабусі, щоб висловити вдячність
Щаслива бабуся приймає подарунок від онучки. Фото: freepik.com

Незабаром українці святкуватимуть День матері. У це тепле свято вітають усіх матусь і, звичайно, бабусь. Це чудова нагода нагадати рідній людині, наскільки вона важлива, висловити вдячність за турботу й безумовну любов. Обираючи подарунок на свято, варто думати не лише про користь, а й про емоції, які він викличе.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати бабусі на День матері, щоб вона була у захваті.

Що подарувати бабусі на День матері: ідеї для активних і енергійних

Для активних бабусь, які не сидять на місці, доглядають за садом, мають багато справ, підійдуть практичні подарунки, які полегшують щоденне життя або допомагають залишатися в русі. Добре підійдуть:

  • масажна подушка для відпочинку після активного дня;
  • масажер-ванночка для ніг;
  • грілка для комфорту та розслаблення;
  • електрочайник із регулюванням температури;
  • зручний тонометр для контролю здоров'я;
  • крокомір або фітнес-браслет;
  • набір для роботи у саду;
  • абонемент у басейн, на танці або йогу.

Який подарунок зробити бабусі на День матері для затишку і тепла

Якщо бабуся любить проводити час удома, цінує спокійні вечори та домашній комфорт, варто зробити акцент на затишку. Серед найкращих варіантів:

  • м'який теплий плед;
  • зручні домашні капці;
  • теплий халат;
  • комфортна подушка;
  • набір для рукоділля;
  • улюблені книги;
  • кімнатні рослини або стильні горщики;
  • чайний набір;
  • красивий чайний сервіз.

Універсальні ідеї подарунків бабусі на День матері

Є перевірені варіанти, які підійдуть майже кожній бабусі. Зверніть увагу на:

  • корисні речі для дому;
  • подарунки для здоров'я та комфорту;
  • приємні дрібниці з символічним змістом;
  • товари для хобі та відпочинку.

Що можна подарувати бабусі на День матері своїми руками

Подарунки ручної роботи мають особливу цінність. Вони передають емоції, які не купиш у магазині. Ось кілька ідей:

  • фотоальбом із сімейними спогадами;
  • рамка з улюбленим фото;
  • іменний кухоль;
  • календар із фотографіями онуків.

Раніше Новини.LIVE ділилися креативними та зворушливими ідеями подарунків для мами на День матері.

Також пропонуємо вам ознайомитися з календарем свят на травень 2026, який допоможе вам не пропустити головні події останнього місяця весни.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
