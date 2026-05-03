День матери 2026: какой подарок сделать бабушке, чтобы выразить благодарность

Вскоре украинцы будут праздновать День матери. В этот теплый праздник поздравляют всех мам и, конечно, бабушек. Это прекрасная возможность напомнить родному человеку, насколько он важен, выразить благодарность за заботу и безусловную любовь. Выбирая подарок на праздник, стоит думать не только о пользе, но и об эмоциях, которые он вызовет.

Новини.LIVE рассказывает, что подарить бабушке на День матери, чтобы она была в восторге.

Что подарить бабушке на День матери: идеи для активных и энергичных

Для активных бабушек, которые не сидят на месте, ухаживают за садом, имеют много дел, подойдут практичные подарки, которые облегчают ежедневную жизнь или помогают оставаться в движении. Хорошо подойдут:

массажная подушка для отдыха после активного дня;

массажер-ванночка для ног;

грелка для комфорта и расслабления;

электрочайник с регулировкой температуры;

удобный тонометр для контроля здоровья;

шагомер или фитнес-браслет;

набор для работы в саду;

абонемент в бассейн, на танцы или йогу.

Какой подарок сделать бабушке на День матери для уюта и тепла

Если бабушка любит проводить время дома, ценит спокойные вечера и домашний комфорт, стоит сделать акцент на уюте. Среди лучших вариантов:

мягкий теплый плед;

удобные домашние тапочки;

теплый халат;

комфортная подушка;

набор для рукоделия;

любимые книги;

комнатные растения или стильные горшки;

чайный набор;

красивый чайный сервиз;

Универсальные идеи подарков бабушке на День матери

Есть проверенные варианты, которые подойдут почти каждой бабушке. Обратите внимание на:

полезные вещи для дома;

подарки для здоровья и комфорта;

приятные мелочи с символическим смыслом;

товары для хобби и отдыха.

Что можно подарить бабушке на День матери своими руками

Подарки ручной работы имеют особую ценность. Они передают эмоции, которые не купишь в магазине. Вот несколько идей:

фотоальбом с семейными воспоминаниями;

рамка с любимым фото;

именная кружка;

календарь с фотографиями внуков.

