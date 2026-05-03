Главная Праздники Выразите свою благодарность: что подарить бабушке на День матери 2026

Дата публикации 3 мая 2026 20:20
День матери 2026: какой подарок сделать бабушке, чтобы выразить благодарность
Счастливая бабушка принимает подарок от внучки. Фото: freepik.com

Вскоре украинцы будут праздновать День матери. В этот теплый праздник поздравляют всех мам и, конечно, бабушек. Это прекрасная возможность напомнить родному человеку, насколько он важен, выразить благодарность за заботу и безусловную любовь. Выбирая подарок на праздник, стоит думать не только о пользе, но и об эмоциях, которые он вызовет.

Новини.LIVE рассказывает, что подарить бабушке на День матери, чтобы она была в восторге.

Что подарить бабушке на День матери: идеи для активных и энергичных

Для активных бабушек, которые не сидят на месте, ухаживают за садом, имеют много дел, подойдут практичные подарки, которые облегчают ежедневную жизнь или помогают оставаться в движении. Хорошо подойдут:

  • массажная подушка для отдыха после активного дня;
  • массажер-ванночка для ног;
  • грелка для комфорта и расслабления;
  • электрочайник с регулировкой температуры;
  • удобный тонометр для контроля здоровья;
  • шагомер или фитнес-браслет;
  • набор для работы в саду;
  • абонемент в бассейн, на танцы или йогу.

Какой подарок сделать бабушке на День матери для уюта и тепла

Если бабушка любит проводить время дома, ценит спокойные вечера и домашний комфорт, стоит сделать акцент на уюте. Среди лучших вариантов:

  • мягкий теплый плед;
  • удобные домашние тапочки;
  • теплый халат;
  • комфортная подушка;
  • набор для рукоделия;
  • любимые книги;
  • комнатные растения или стильные горшки;
  • чайный набор;
  • красивый чайный сервиз; красивый чайный сервиз.

Универсальные идеи подарков бабушке на День матери

Есть проверенные варианты, которые подойдут почти каждой бабушке. Обратите внимание на:

  • полезные вещи для дома;
  • подарки для здоровья и комфорта;
  • приятные мелочи с символическим смыслом;
  • товары для хобби и отдыха.

Что можно подарить бабушке на День матери своими руками

Подарки ручной работы имеют особую ценность. Они передают эмоции, которые не купишь в магазине. Вот несколько идей:

  • фотоальбом с семейными воспоминаниями;
  • рамка с любимым фото;
  • именная кружка;
  • календарь с фотографиями внуков.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
