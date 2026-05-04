Главная Праздники День матери 2026: какие цветы подарить маме, чтобы выразить любовь

День матери 2026: какие цветы подарить маме, чтобы выразить любовь

Дата публикации 4 мая 2026 20:20
День матери 2026: какие цветы дарить маме на праздник, чтобы выразить любовь
Дети дарят цветы маме на праздник. Фото: freepik.com

Последний месяц весны в Украине начинается с самого теплого события — Дня матери. Этот трогательный праздник мы встретим в воскресенье, 10 мая. Это прекрасная возможность выразить свою любовь родным и сделать красивый подарок, который принесет радость. В частности это время для цветов.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы подарить маме на День матери, чтобы принести ей улыбку.

Как выбрать цветы для мамы по характеру

Выбор букета для мамы стоит начинать с ее характера, чтобы сделать его по-настоящему личным.

Для эмоциональных и ярких мам

Выбирайте насыщенные цвета:

  • красный;
  • фиолетовый;
  • оранжевый;
  • синий.

Для спокойной и нежной мамы

Подойдут нежные пастельные композиции из роз, хризантем или гвоздик. Также обратите внимание на тюльпаны или астры. Круглая форма букета выглядит наиболее гармонично — она добавляет нежности и женственности.

Для деловых женщин

Готовьте сдержанные и элегантные цветы: розы, лилии, хризантемы. Можно выбрать цветы в коробке или корзине.

Для женщин в сфере образования или медицины

Хорошо подойдут орхидеи или ландыши. Можно подобрать красивые цветы в горшке.

Учитывайте возраст и предпочтения

Молодым мамам подходят легкие и воздушные букеты — тюльпаны, эустомы, фрезии. Для женщин среднего возраста уместны пионы, лилии и нежные миксы с зеленью. Для старшего возраста лучше выбирать сдержанные композиции из хризантем, роз или гладиолусов.

Главное правило — если у мамы есть любимые цветы, именно они должны стать основой букета.

Символика цветов: что "говорят" цветы без слов

Цвет букета — это эмоция, которую вы дарите вместе с цветами:

  • розовый — нежность, любовь и забота;
  • белый — искренность и благодарность;
  • желтый — тепло, радость и солнечное настроение;
  • красный — глубокие чувства и восхищение;
  • фиолетовый — уважение и мудрость;
  • кремовый — спокойствие и душевная гармония.

Какие цветы подарить маме в День матери 2026

Классика, которая не подводит:

  • розы — символ любви и уважения, особенно в розовых и кремовых оттенках;
  • тюльпаны — весеннее настроение и легкость, идеальны для больших ярких букетов;
  • пионы — объемные, нежные и очень праздничные.

Элегантные и стильные варианты:

  • хризантемы — знак уважения и искренности;
  • гортензии — создают пышный букет даже из нескольких цветов;
  • эустомы — утонченность и нежность.

Оригинальные и сезонные решения:

  • сирень — аромат весны и домашнего уюта;
  • ранункулюсы — выглядят дорого и необычно;
  • подсолнухи — символ тепла и жизнерадостности.

Что можно подарить бабушке на День матери, чтобы принести ей настоящую радость.

Также Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с календарем праздников на май 2026, который поможет вам не пропустить главные события последнего месяца весны.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
