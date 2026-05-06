День матери 2026: интересные идеи, как отпраздновать, чтобы праздник запомнился

Трогательный праздник День матери в Украине будем отмечать уже в это воскресенье, 10 мая. Это хороший повод подарить родному человеку эмоции, радостные воспоминания и искреннюю улыбку.

Новини.LIVE делится идеями, как отпраздновать День матери интересно и душевно. Мы собрали варианты на любое настроение — от уютного отдыха дома до активных приключений и новых впечатлений.

Как отпраздновать День матери 2026: самые интересные идеи

Волонтерство

Сегодня мы на первое место должны ставить добрые дела. Они могут стать самым глубоким и ценным опытом. Стоит задонатить военным, помочь людям, которые потеряли дом или были вынуждены уехать с оккупированных территорий, помочь животным, пострадавшим в результате военных действий.

Отдых без забот

Начните день с простого, но очень важного — снимите с мамы все дела. Приготовьте завтрак, принесите вкусный кофе, решите бытовые вопросы. Пусть она проведет день так, как давно хотела.

Активный отдых на свежем воздухе

Велопрогулка, легкий поход или просто прогулка по парку — отличный способ провести время вместе и перезагрузиться.

Отдых на свежем воздухе

Устройте небольшой пикник в парке. Возьмите с собой вкусности, теплые одеяла, интересные игры, чай или кофе в термосе, а главное — хорошее настроение. Можно устроиться у озера, чтобы насладиться пейзажами.

Культурный день для вдохновения

Кинотеатр, выставка, театр или экскурсия — идеальный вариант, если хочется новых впечатлений и эмоций.

Попробуйте что-то новое вместе

Мастер-класс, кулинарный курс или творческий воркшоп не только объединят, но и подарят новые навыки.

Фотосессия или создание альбома

Сделайте новые фотографии. Это не просто картинки — это ваша история и память на всю жизнь.

Подарите релакс и заботу о себе

Спа, массаж или салон красоты — то, на что мамы часто не находят времени. Такой подарок точно запомнится.

Домашний уют и кинотеатр

Закажите любимую еду, выберите фильм и создайте атмосферу праздника дома. Иногда именно такие вечера становятся самыми теплыми.

Душевные разговоры и воспоминания

Чай, сладости и откровенный разговор — шанс стать ближе и лучше понять друг друга. Можно также устроить семейное застолье с вкусными домашними блюдами, приготовленными специально для мамы.

Настольные игры или семейные традиции

Веселые игры — отличный способ провести время вместе интересно и со смыслом.

