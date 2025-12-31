Привітання з Новим роком 2026 — веселі побажання і листівки для друзів

Друзі відзначають Новий рік. Фото: freepik.com

Друзі — ті, хто завжди поруч, підтримує у скрутну хвилину та розділяє з нами моменти радості. На Новий рік хочеться привітати зі святом важливих людей по-особливому, поділитися теплом та обов'язково подарувати усмішку. Але буває важко самостійно підібрати потрібні слова.

Новини.LIVE підготували добірку веселих, креативних та красивих привітань з Новим 2026 роком для друзів.

Реклама

Читайте також:

З Новим роком 2026 — привітання у віршах українською мовою

Хай Новий рік прийде з добром,

Зі світлом, вірою й теплом.

Нехай здійсняться всі надії,

І серце гріють гарні мрії.

Хай буде мир у кожнім дні,

Любов і радість у душі.

***

Хай вам Коник принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров'я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

***

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це — чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій у оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

Привітання з Новим роком 2026 у прозі для друзів

З Новим роком, подружко! Нехай 2026-й стане часом оновлення, коли світлі дні переважають, плани вдаються, а поруч залишаються ті, хто справді важливий.

***

З Новим роком, моя чудова банда! Хай Рік Коня принесе вам витривалість супергероя, впевненість чемпіона і легкість у кожному старті.

***

Люба, попереду рік нових можливостей, сміливих рішень, щирого сміху, теплих розмов і спокійних ночей. З Новим 2026 роком!

***

Друзі, з Новим 2026 роком! Нехай він буде щедрим на сміх, легким на підйом і добрим до ваших мрій.

***

Друже, вітаю з Новим роком! Хай у гаманці буде стабільність, на серці — спокій, у мрій — крила, а в житті — люди, які додають сил та натхнення.

***

Зі святом, мої неймовірні! Бажаю вам року, де гарний настрій — норма, приємні сюрпризи — звичка, а друзі поруч — найбільша цінність.

***

З Новим роком 2026! Нехай він принесе у ваш будинок світло, затишок та відчуття захищеності. Бажаю, щоб щастя стало звичним станом.

***

Нехай 2026-й буде роком миру в душі, світла в планах і радості в кожному дні. Зі святом!

Листівки для друзів з Новим роком 2026

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося іншими привітаннями та побажаннями до новорічних свят

Які красиві привітання з прийдешнім Новим роком 2026 можна надіслати 31 грудня близьким, друзям та знайомим.

Які веселі щедрівки можна заспівати на Щедрий Вечір 31 грудня.

Веселі та красиві тости, які можна сказати за новорічним столом.