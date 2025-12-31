Поздравления с Новым годом 2026 — веселые пожелания и открытки для друзей

Друзья отмечают Новый год. Фото: freepik.com

Друзья — те, кто всегда рядом, поддерживает в трудную минуту и разделяет с нами моменты радости. На Новый год хочется поздравить с праздником важных людей по-особенному, поделиться теплом и обязательно подарить улыбку. Но бывает трудно самостоятельно подобрать нужные слова.

Новини.LIVE подготовили подборку веселых, креативных и красивых поздравлений с Новым 2026 годом для друзей.

Хай Новий рік прийде з добром,

Зі світлом, вірою й теплом.

Нехай здійсняться всі надії,

І серце гріють гарні мрії.

Хай буде мир у кожнім дні,

Любов і радість у душі.

***

Хай вам Коник принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров'я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

***

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це — чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій у оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

Поздравления с Новым годом 2026 в прозе для друзей

С Новым годом, подружка! Пусть 2026-й станет временем обновления, когда светлые дни преобладают, планы удаются, а рядом остаются те, кто действительно важен.

***

С Новым годом, моя замечательная банда! Пусть Год Лошади принесет вам выносливость супергероя, уверенность чемпиона и легкость в каждом старте.

***

Дорогая, впереди год новых возможностей, смелых решений, искреннего смеха, теплых разговоров и спокойных ночей. С Новым 2026 годом!

***

Друзья, с Новым 2026 годом! Пусть он будет щедрым на смех, легким на подъем и добрым к вашим мечтам.

***

Друг, поздравляю с Новым годом! Пусть в кошельке будет стабильность, на сердце — спокойствие, у мечты — крылья, а в жизни — люди, которые придают сил и вдохновения.

***

С праздником, мои невероятные! Желаю вам года, где хорошее настроение — норма, приятные сюрпризы — привычка, а друзья рядом — самая большая ценность.

***

С Новым годом 2026 пусть он принесет в ваш дом свет, уют и ощущение защищенности. Желаю, чтобы счастье стало привычным состоянием.

***

Пусть 2026-й будет годом мира в душе, света в планах и радости в каждом дне. С праздником!

Открытки для друзей с Новым годом 2026

