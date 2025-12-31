Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Как поздравить друзей с Новым годом 2026 — пожелания и открытки

Как поздравить друзей с Новым годом 2026 — пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 06:03
Поздравления с Новым годом 2026 — веселые пожелания и открытки для друзей
Друзья отмечают Новый год. Фото: freepik.com

Друзья — те, кто всегда рядом, поддерживает в трудную минуту и разделяет с нами моменты радости. На Новый год хочется поздравить с праздником важных людей по-особенному, поделиться теплом и обязательно подарить улыбку. Но бывает трудно самостоятельно подобрать нужные слова.

Новини.LIVE подготовили подборку веселых, креативных и красивых поздравлений с Новым 2026 годом для друзей.

Реклама
Читайте также:

С Новым годом 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Хай Новий рік прийде з добром,
Зі світлом, вірою й теплом.
Нехай здійсняться всі надії,
І серце гріють гарні мрії.
Хай буде мир у кожнім дні,
Любов і радість у душі.

***

Хай вам Коник принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров'я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!

***

З Новим роком вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч!

***

Хай Рік Новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди і всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть…
І знайте: все буде чудово,
Тому що це — чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!

***

В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій у оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!

Поздравления с Новым годом 2026 в прозе для друзей

С Новым годом, подружка! Пусть 2026-й станет временем обновления, когда светлые дни преобладают, планы удаются, а рядом остаются те, кто действительно важен.

***

С Новым годом, моя замечательная банда! Пусть Год Лошади принесет вам выносливость супергероя, уверенность чемпиона и легкость в каждом старте.

***

Дорогая, впереди год новых возможностей, смелых решений, искреннего смеха, теплых разговоров и спокойных ночей. С Новым 2026 годом!

***

Друзья, с Новым 2026 годом! Пусть он будет щедрым на смех, легким на подъем и добрым к вашим мечтам.

***

Друг, поздравляю с Новым годом! Пусть в кошельке будет стабильность, на сердце — спокойствие, у мечты — крылья, а в жизни — люди, которые придают сил и вдохновения.

***

С праздником, мои невероятные! Желаю вам года, где хорошее настроение — норма, приятные сюрпризы — привычка, а друзья рядом — самая большая ценность.

***

С Новым годом 2026 пусть он принесет в ваш дом свет, уют и ощущение защищенности. Желаю, чтобы счастье стало привычным состоянием.

***

Пусть 2026-й будет годом мира в душе, света в планах и радости в каждом дне. С праздником!

Открытки для друзей с Новым годом 2026

Открытки для друзей с Новым годом 2026
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с Новым годом 2026 для друзей
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Новым годом 2026 — поздравления
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Как поздравить друзей с Новым годом 2026
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся другими поздравлениями и пожеланиями к новогодним праздникам

Какие красивые поздравления с наступающим Новым годом 2026 можно отправить 31 декабря близким, друзьям и знакомым.

Какие веселые щедривки можно спеть на Щедрый Вечер 31 декабря.

Веселые и красивые тосты, которые можно сказать за новогодним столом.

праздники поздравления открытки пожелания друзья Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации