Поздравления с Новым годом 2026 — веселые пожелания и открытки для друзей

Как поздравить друзей с Новым годом 2026 — пожелания и открытки
Друзья — те, кто всегда рядом, поддерживает в трудную минуту и разделяет с нами моменты радости. На Новый год хочется поздравить с праздником важных людей по-особенному, поделиться теплом и обязательно подарить улыбку. Но бывает трудно самостоятельно подобрать нужные слова.
Новини.LIVE подготовили подборку веселых, креативных и красивых поздравлений с Новым 2026 годом для друзей.
С Новым годом 2026 — поздравления в стихах на украинском языке
Хай Новий рік прийде з добром,
Зі світлом, вірою й теплом.
Нехай здійсняться всі надії,
І серце гріють гарні мрії.
Хай буде мир у кожнім дні,
Любов і радість у душі.
***
Хай вам Коник принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров'я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!
***
З Новим роком вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч!
***
Хай Рік Новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди і всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть…
І знайте: все буде чудово,
Тому що це — чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій у оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
Поздравления с Новым годом 2026 в прозе для друзей
С Новым годом, подружка! Пусть 2026-й станет временем обновления, когда светлые дни преобладают, планы удаются, а рядом остаются те, кто действительно важен.
***
С Новым годом, моя замечательная банда! Пусть Год Лошади принесет вам выносливость супергероя, уверенность чемпиона и легкость в каждом старте.
***
Дорогая, впереди год новых возможностей, смелых решений, искреннего смеха, теплых разговоров и спокойных ночей. С Новым 2026 годом!
***
Друзья, с Новым 2026 годом! Пусть он будет щедрым на смех, легким на подъем и добрым к вашим мечтам.
***
Друг, поздравляю с Новым годом! Пусть в кошельке будет стабильность, на сердце — спокойствие, у мечты — крылья, а в жизни — люди, которые придают сил и вдохновения.
***
С праздником, мои невероятные! Желаю вам года, где хорошее настроение — норма, приятные сюрпризы — привычка, а друзья рядом — самая большая ценность.
***
С Новым годом 2026 пусть он принесет в ваш дом свет, уют и ощущение защищенности. Желаю, чтобы счастье стало привычным состоянием.
***
Пусть 2026-й будет годом мира в душе, света в планах и радости в каждом дне. С праздником!
Открытки для друзей с Новым годом 2026
Также делимся другими поздравлениями и пожеланиями к новогодним праздникам
Какие красивые поздравления с наступающим Новым годом 2026 можно отправить 31 декабря близким, друзьям и знакомым.
Какие веселые щедривки можно спеть на Щедрый Вечер 31 декабря.
Веселые и красивые тосты, которые можно сказать за новогодним столом.
Читайте Новини.LIVE!