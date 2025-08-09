Відео
Головна Свята Гороскоп на повню 9 серпня — що зірки віщують усім знакам Зодіаку

Гороскоп на повню 9 серпня — що зірки віщують усім знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 03:33
Гороскоп на повню 9 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 серпня, на небі панує повний Місяць у знаку Водолія — це подія, яка здатна перевернути внутрішній світ і змусити поглянути на життя під новим кутом. Астрологи попереджають: ця субота не буде спокійною, адже енергія повні підштовхує до рішучих дій, відвертих розмов та сміливих рішень. Дехто зі знаків Зодіаку відчує, як старі обмеження зникають, коли інші зіштовхнуться з несподіваними викликами, які потребуватимуть витримки та гнучкості.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 9 серпня.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на повню, 9 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні ваш настрій може різко змінюватися. Зранку дратівливість може взяти верх. Але вже ввечері ситуація зміниться — можливий приємний сюрприз чи подарунок. Астрологи радять використати цей день для того, щоб сказати "так" несподіваним можливостям.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота подарує шанс на справжнє перезавантаження. Вийдіть на прогулянку, насолодіться спілкуванням із близькими та забудьте про постійний контроль. Повня допоможе відпустити те, що тягне назад, і наповнитися новими силами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День принесе гострі ситуації, особливо в колі рідних. Намагайтеся не втручатися у чужі суперечки, щоб не опинитися між двох вогнів. Енергія повні у Водолії пробудить бажання змін, тож подумайте, куди спрямувати свій розумовий прорив.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви відчуєте потребу попрощатися з тим, що вже віджило. Це може бути звичка, страх або непотрібний тягар у стосунках. Астрологи радять діяти сміливо: повня допоможе відпустити і почати новий етап з чистого аркуша.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Емоційні сплески і бажання все контролювати можуть зіпсувати атмосферу. Проте у вас є шанс зробити день особливим — організуйте романтичну зустріч чи приємний жест для коханої людини. Щирість сьогодні цінується понад усе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Можливі цікаві пропозиції, але поспішати з відповіддю не варто. Повня підказує: спочатку обміркуйте все, а вже з понеділка дійте. Субота підійде для тихого планування та збору інформації.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви зможете відновити гармонію у стосунках і навіть знайти нове джерело доходу. Астрологи радять поки що заощаджувати та не давати гроші у борг. Це день, коли спокій і рівновага принесуть найкращий результат.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні напружена енергія повні здатна розворушити давні образи та викликати ревнощі. Не грайте почуттями інших — правда все одно вийде назовні. Відверта й спокійна розмова зараз принесе більше користі, ніж нові суперечки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ідеї сьогодні будуть сипатися, як зорепад. Зустріч із друзями чи однодумцями принесе натхнення і чітке розуміння наступних кроків. Повня дає зелене світло на старт нових планів — головне, не відкладати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота підійде для фізичної активності та справ, які приносять задоволення. Скасуйте зайві зустрічі й влаштуйте собі відпочинок, щоб відновити сили. Енергія повні допоможе скинути емоційний тягар.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Повня у вашому знаку — це момент, коли варто заявити про себе. Можливі труднощі чи критика, але не дозволяйте їм збити вас з курсу. Відстоюйте власні кордони та дійте так, як підказує внутрішній голос.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні інтуїція стане вашим головним радником. Ви зможете знайти відповідь на питання, яке довго турбувало. Не намагайтеся відповідати чужим очікуванням — саме ваша унікальність зараз приносить найкращі результати.

Також пропонуємо дізнатися: 

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 9 серпня повня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
