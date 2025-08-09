Видео
Главная Праздники Гороскоп на полнолуние 9 августа — что день несет знакам Зодиака

Гороскоп на полнолуние 9 августа — что день несет знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 03:33
Гороскоп на полнолуние 9 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 9 августа, на небе царит полная Луна в знаке Водолея — это событие, которое способно перевернуть внутренний мир и заставить взглянуть на жизнь под новым углом. Астрологи предупреждают: эта суббота не будет спокойной, ведь энергия полнолуния подталкивает к решительным действиям, откровенным разговорам и смелым решениям. Некоторые из знаков Зодиака почувствуют, как старые ограничения исчезают, когда другие столкнутся с неожиданными вызовами, которые потребуют выдержки и гибкости.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 9 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня ваше настроение может резко меняться. Утром раздражительность может взять верх. Но уже вечером ситуация изменится — возможен приятный сюрприз или подарок. Астрологи советуют использовать этот день для того, чтобы сказать "да" неожиданным возможностям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суббота подарит шанс на настоящую перезагрузку. Выйдите на прогулку, насладитесь общением с близкими и забудьте о постоянном контроле. Полнолуние поможет отпустить то, что тянет назад, и наполниться новыми силами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День принесет острые ситуации, особенно в кругу родных. Старайтесь не вмешиваться в чужие споры, чтобы не оказаться между двух огней. Энергия полнолуния в Водолее пробудит желание перемен, поэтому подумайте, куда направить свой умственный прорыв.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы почувствуете потребность попрощаться с тем, что уже отжило. Это может быть привычка, страх или ненужный груз в отношениях. Астрологи советуют действовать смело: полнолуние поможет отпустить и начать новый этап с чистого листа.

Лев (23 июля — 21 августа)

Эмоциональные всплески и желание все контролировать могут испортить атмосферу. Однако у вас есть шанс сделать день особенным — организуйте романтическую встречу или приятный жест для любимого человека. Искренность сегодня ценится превыше всего.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Возможны интересные предложения, но спешить с ответом не стоит. Полнолуние подсказывает: сначала обдумайте все, а уже с понедельника действуйте. Суббота подойдет для тихого планирования и сбора информации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы сможете восстановить гармонию в отношениях и даже найти новый источник дохода. Астрологи советуют пока экономить и не давать деньги в долг. Это день, когда спокойствие и равновесие принесут лучший результат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня напряженная энергия полнолуния способна расшевелить давние обиды и вызвать ревность. Не играйте чувствами других — правда все равно выйдет наружу. Откровенный и спокойный разговор сейчас принесет больше пользы, чем новые споры.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Идеи сегодня будут сыпаться, как звездопад. Встреча с друзьями или единомышленниками принесет вдохновение и четкое понимание следующих шагов. Полнолуние дает зеленый свет на старт новых планов — главное, не откладывать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота подойдет для физической активности и дел, которые приносят удовольствие. Отмените лишние встречи и устройте себе отдых, чтобы восстановить силы. Энергия полнолуния поможет сбросить эмоциональный груз.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Полнолуние в вашем знаке — это момент, когда стоит заявить о себе. Возможны трудности или критика, но не позволяйте им сбить вас с курса. Отстаивайте собственные границы и действуйте так, как подсказывает внутренний голос.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня интуиция станет вашим главным советником. Вы сможете найти ответ на вопрос, который долго беспокоил. Не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям — именно ваша уникальность сейчас приносит наилучшие результаты.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 9 августа полнолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
