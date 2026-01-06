Гороскоп на 7 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Середа, 7 січня, стане днем, який сприятиме чесним розмовам, важливим рішенням та серйозним справам. Містичні карти Таро підкажуть кожному знаку Зодіаку, як прожити день, щоб він вийшов вдалий на всі 100%.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 7 січня 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Цей день ідеальний для того, щоб зробити сміливий крок. Можна реалізовувати ідею, що давно зріла, або починати щось нове.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Зміни можуть прийти несподівано, але саме вони принесуть розвиток. Не бійтеся довіритись долі цього дня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Мечів"

7 січня ваші думки будуть, як ніколи, ясними та чіткими. Ви бачитимете суть одразу. Можна приймати важливі рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колісниця"

Вам може здаватися, що прогресу немає, але не опускайте руки, саме маленькі кроки ведуть до великої мети.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

"Сила" говорить, що саме терпіння і спокій створять більше, ніж тиск. Ваша внутрішня міць проявиться тихо, але стане помітною для інших.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Щоб отримати відчутний результат, "Вісімка Пентаклів" радить дотримуватися дисципліни та звертати увагу на деталі. Ваша праця швидко окупиться.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

7 січня принесе шанс відновити рівновагу через чесне рішення або важливу розмову. Новий погляд і віра в себе стануть рушієм на вашому шляху до цілі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

7 січня запускає період змін: старе відходить, нове вже поруч. Дайте минулому завершитись і після цього з'явиться більше сили й ясності для руху вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Закохані"

Вибір у любовних стосунках або дружбі стане важливим. Довіряйте рішенню, яке одночасно відчуває серце і підтримує розум.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Перепочинок дасть більше сили, ніж контроль і аналіз. "Четвірка Мечів" говорить, що головна стратегія дня — дозволити подіям скластися без тиску.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дурень"

Новий старт може здаватись імпульсивним, але саме він відкриває двері до змін. Дозвольте собі почати без страху помилки.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Кубків"

7 січня довіряйте своїм відчуттям і внутрішньому голосу — він точно підкаже, що правильно. Уникайте зайвих відволікань, і ваші рішення будуть легкими та впевненими.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку мають бути обережними до 12 січня.

Для кого 2026 рік буде найщасливішим.

Яким знакам Зодіаку чекати на шалене кохання у 2026 році.