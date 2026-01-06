Гороскоп на 7 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Среда, 7 января, станет днем, который будет способствовать честным разговорам, важным решениям и серьезным делам. Мистические карты Таро подскажут каждому знаку Зодиака, как прожить день, чтобы он получился удачный на все 100%.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 7 января 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Этот день идеален для того, чтобы сделать смелый шаг. Можно реализовывать идею, которая давно зрела, или начинать что-то новое.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Перемены могут прийти неожиданно, но именно они принесут развитие. Не бойтесь довериться судьбе в этот день.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Мечей"

7 января ваши мысли будут, как никогда, ясными и четкими. Вы будете видеть суть сразу. Можно принимать важные решения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесница"

Вам может казаться, что прогресса нет, но не опускайте руки, именно маленькие шаги ведут к большой цели.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

"Сила" говорит, что именно терпение и спокойствие создадут больше, чем давление. Ваша внутренняя мощь проявится тихо, но станет заметной для других.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Чтобы получить ощутимый результат, "Восьмерка Пентаклей" советует соблюдать дисциплину и обращать внимание на детали. Ваш труд быстро окупится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

7 января принесет шанс восстановить равновесие через честное решение или важный разговор. Новый взгляд и вера в себя станут двигателем на вашем пути к цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

7 января запускает период перемен: старое уходит, новое уже рядом. Дайте прошлому завершиться и после этого появится больше силы и ясности для движения вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Влюбленные"

Выбор в любовных отношениях или дружбе станет важным. Доверяйте решению, которое одновременно чувствует сердце и поддерживает разум.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Передышка даст больше силы, чем контроль и анализ. "Четверка Мечей" говорит, что главная стратегия дня — позволить событиям сложиться без давления.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дурак"

Новый старт может казаться импульсивным, но именно он открывает двери к изменениям. Позвольте себе начать без страха ошибки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Королева Кубков"

7 января доверяйте своим ощущениям и внутреннему голосу — он точно подскажет, что правильно. Избегайте лишних отвлечений, и ваши решения будут легкими и уверенными.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака должны быть осторожными до 12 января.

Для кого 2026 год будет самым счастливым.

Каким знакам Зодиака ждать безумной любви в 2026 году.