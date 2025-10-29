Гороскоп на 29 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 жовтня, принесе непросту, але надзвичайно важливу енергетику. Місяць, що росте у знаку Водолія, розбурхує бажання свободи, творчого самовираження й незалежності, тоді як дев'ята місячна доба випробовує кожного спокусами й сумнівами. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: цей день не підходить для важливих рішень, але ідеальний для самоаналізу, очищення думок і звільнення від негативу. Уникайте конфліктів — вони можуть вибухнути на рівному місці.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 29 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня ви можете відчути напруження, ніби світ перевіряє вашу стійкість. Не поспішайте з висновками — астрологи радять вам більше мовчати, ніж говорити, і не піддаватися на провокації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви прагнутимете стабільності, але середа внесе елемент хаосу. Зосередьтеся на тому, що справді важливо, і не дозволяйте чужим словам вивести вас із рівноваги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День активізує вашу допитливість, але будьте уважні — не вся інформація сьогодні є правдивою. Відмовтеся від поспішних суджень і не діліться особистими секретами.

Рак (22 червня — 22 липня)

29 жовтня несе ризик емоційних коливань — тривога може з'являтися без видимої причини. Проведіть більше часу наодинці, уникаючи шумних компаній і конфліктних людей.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам захочеться довести свою правоту, але це лише погіршить ситуацію. Астрологи радять проявити гнучкість і дати подіям розвиватися без вашого тиску — результат вас здивує.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вам здаватиметься, що навколо надто багато непорозумінь, але не варто все драматизувати. Уникайте критики, особливо в бік близьких, — цього дня слова мають особливу силу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Енергія Водолія спонукає вас до експериментів, але дев'ята місячна доба радить бути обережними. Не починайте нових справ — краще наведіть лад у думках і закрийте старі питання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути, що навколишні нещирі або приховують щось важливе. Не варто копати глибоко — просто спостерігайте, і правда сама проявиться у слушний момент.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День несе підвищену емоційність і ризик поспішних рішень. Якщо вас щось турбує — займіться спортом або фізичною активністю, це допоможе зняти напруження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять не гнатися за контролем — сьогодні багато що йтиме не за планом. Спокій і самодисципліна стануть вашими головними перевагами цього дня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку додає натхнення й бажання діяти по-своєму. Але остерігайтеся надмірної самовпевненості — не всі готові до вашої щирості чи ідей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День випробовує вашу інтуїцію — вона підкаже, кому можна довіряти, а від кого краще триматися осторонь. Увечері знайдіть час для спокою: молитва, тиша або медитація допоможуть очистити свідомість.

