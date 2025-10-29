Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 29 жовтня — складний день спокус та сумнівів

Гороскоп на 29 жовтня — складний день спокус та сумнівів

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 01:15
Гороскоп на 29 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 жовтня, принесе непросту, але надзвичайно важливу енергетику. Місяць, що росте у знаку Водолія, розбурхує бажання свободи, творчого самовираження й незалежності, тоді як дев'ята місячна доба випробовує кожного спокусами й сумнівами. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: цей день не підходить для важливих рішень, але ідеальний для самоаналізу, очищення думок і звільнення від негативу. Уникайте конфліктів — вони можуть вибухнути на рівному місці.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 29 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цього дня ви можете відчути напруження, ніби світ перевіряє вашу стійкість. Не поспішайте з висновками — астрологи радять вам більше мовчати, ніж говорити, і не піддаватися на провокації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви прагнутимете стабільності, але середа внесе елемент хаосу. Зосередьтеся на тому, що справді важливо, і не дозволяйте чужим словам вивести вас із рівноваги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День активізує вашу допитливість, але будьте уважні — не вся інформація сьогодні є правдивою. Відмовтеся від поспішних суджень і не діліться особистими секретами.

Рак (22 червня — 22 липня)

29 жовтня несе ризик емоційних коливань — тривога може з'являтися без видимої причини. Проведіть більше часу наодинці, уникаючи шумних компаній і конфліктних людей.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам захочеться довести свою правоту, але це лише погіршить ситуацію. Астрологи радять проявити гнучкість і дати подіям розвиватися без вашого тиску — результат вас здивує.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вам здаватиметься, що навколо надто багато непорозумінь, але не варто все драматизувати. Уникайте критики, особливо в бік близьких, — цього дня слова мають особливу силу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Енергія Водолія спонукає вас до експериментів, але дев'ята місячна доба радить бути обережними. Не починайте нових справ — краще наведіть лад у думках і закрийте старі питання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути, що навколишні нещирі або приховують щось важливе. Не варто копати глибоко — просто спостерігайте, і правда сама проявиться у слушний момент.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День несе підвищену емоційність і ризик поспішних рішень. Якщо вас щось турбує — займіться спортом або фізичною активністю, це допоможе зняти напруження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять не гнатися за контролем — сьогодні багато що йтиме не за планом. Спокій і самодисципліна стануть вашими головними перевагами цього дня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку додає натхнення й бажання діяти по-своєму. Але остерігайтеся надмірної самовпевненості — не всі готові до вашої щирості чи ідей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День випробовує вашу інтуїцію — вона підкаже, кому можна довіряти, а від кого краще триматися осторонь. Увечері знайдіть час для спокою: молитва, тиша або медитація допоможуть очистити свідомість.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій принесе хаос у життя.

Кому варто остерігатися обману на цьому тижні з 27 жовтня по 2 листопада.

Які знаки Зодіаку матимуть фінансовий успіх до 2 листопада.

Хто у 2026 році змінить власну долю.

Кому вдасться знайти істинне призначення у рік Коня 2026.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 29 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації