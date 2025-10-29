Гороскоп на 29 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 октября, принесет непростую, но чрезвычайно важную энергетику. Луна, растущая в знаке Водолея, будоражит желание свободы, творческого самовыражения и независимости, в то время как девятые лунные сутки испытывают каждого соблазнами и сомнениями. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: этот день не подходит для важных решений, но идеален для самоанализа, очищения мыслей и освобождения от негатива. Избегайте конфликтов — они могут разразиться на ровном месте.

что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 29 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вы можете почувствовать напряжение, будто мир проверяет вашу стойкость. Не спешите с выводами — астрологи советуют вам больше молчать, чем говорить, и не поддаваться на провокации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете стремиться к стабильности, но среда внесет элемент хаоса. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и не позволяйте чужим словам вывести вас из равновесия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День активизирует вашу любознательность, но будьте внимательны — не вся информация сегодня правдива. Откажитесь от поспешных суждений и не делитесь личными секретами.

Рак (22 июня — 22 июля)

29 октября несет риск эмоциональных колебаний — тревога может появляться без видимой причины. Проведите больше времени наедине, избегая шумных компаний и конфликтных людей.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вам захочется доказать свою правоту, но это лишь усугубит ситуацию. Астрологи советуют проявить гибкость и дать событиям развиваться без вашего давления — результат вас удивит.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вам будет казаться, что вокруг слишком много недоразумений, но не стоит все драматизировать. Избегайте критики, особенно в сторону близких, — в этот день слова имеют особую силу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Энергия Водолея побуждает вас к экспериментам, но девятые лунные сутки советуют быть осторожными. Не начинайте новых дел — лучше наведите порядок в мыслях и закройте старые вопросы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать, что окружающие неискренни или скрывают что-то важное. Не стоит копать глубоко — просто наблюдайте, и правда сама проявится в подходящий момент.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День несет повышенную эмоциональность и риск поспешных решений. Если вас что-то беспокоит — займитесь спортом или физической активностью, это поможет снять напряжение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют не гнаться за контролем — сегодня многое будет идти не по плану. Спокойствие и самодисциплина станут вашими главными преимуществами этого дня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке добавляет вдохновения и желания действовать по-своему. Но остерегайтесь чрезмерной самоуверенности — не все готовы к вашей искренности или идеям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День испытывает вашу интуицию — она подскажет, кому можно доверять, а от кого лучше держаться в стороне. Вечером найдите время для спокойствия: молитва, тишина или медитация помогут очистить сознание.

