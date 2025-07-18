Гороскоп на 18 липня 2025 року — що чекає на кожен знак Зодіаку у ретроградний Меркурій

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 липня, приносить початок потужного астрологічного періоду — ретроградного Меркурія у Леві. Цей транзит триватиме до 11 серпня і зачіпатиме теми впевненості та самовираження. Також у цю п'ятницю тандем спадного Місяця у знаку Тельця та 24-ї місячної доби дарує багато енергії та надихає на рекорди й довгострокові цілі. Астрологи радять цього дня довіритись інтуїції, а кілька знаків Зодіаку навіть можуть отримати важливу підказку згори.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 18 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День закликає до дій, але не до імпульсивності. Можуть з'явитися старі справи, що потребуватимуть завершення. Вечір краще присвятити фізичній активності, прогулянці, щоб очистити думки та зняти напругу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи прогнозують, що саме Тельці отримають важливу підказку від Всесвіту. Вона може з'явитися уві сні або випадковій фразі. Місяць у вашому знаку надає стабільності, а ось ретроградний Меркурій може змусити засумніватися у своїй цінності. Сьогодні важливо не замикатися у собі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Меркурій — ваш управитель — і саме він сьогодні змінює рух. Ви це відчуєте особливо гостро: розфокус, плутанина в комунікації, труднощі з технікою. Але саме зараз Всесвіт шепоче до вас — можлива несподівана новина або важлива розмова.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні особливо важливо прислухатися до себе. Вас може накрити хвилею сумнівів. Це вплив ретроградного Меркурія. День хороший для завершення справ і домашніх клопотів. Запишіть сьогодні свої думки та ідеї — це ключ до відповідей, які ви шукаєте.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Меркурій заходить у ваш знак, і це може дати як натхнення, так і виклики. Ви опинитесь у центрі подій. Але важливо не тиснути на інших — ваша енергія зараз потужна, її треба направити у творчість або планування. Це розблокує внутрішню силу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Меркурій — ваш управитель — починає ретроград, і це для вас не найпростіший період. Сьогодні можливі затримки в роботі, конфлікти через дрібниці. Не надто критикуйте себе та інших. Увечері можливий несподіваний поворот у справах, особливо фінансових.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви сьогодні на хвилі удачі. Гарно вдаватимуться усі поставлені задачі. Також день сприятливий для аналізу стосунків як з коханою людиною, так з близькими чи друзями. Увечері можлива романтичний сюрприз.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День для Скорпіонів буде трохи важким. Він може принести дратівливість і напругу. Але не піддавайтесь негативу та не провокуйте конфлікти. Якщо є необхідність, краще зробити паузу. Також астрологи радять сьогодні прислухатися до інтуїції.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас може накрити хвилею ентузіазму — але не поспішайте з рішеннями. Краще зважити всі "за" та "проти". Ретроградний Меркурій пригальмує усе, що немає основи. Тому все, що побудовано на ілюзіях, піде тріщинами, а те, що справжнє — витримає перевірку часом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця п'ятниця, 18 липня, вимагатиме від Козерогів зупинитися та поглянути на свої справи: щось тягнеться без результату. Водночас астрологи прогнозують фінансову вигоду, яку важливо не проґавити. Всесвіт підкине ідею або зустріч. Увечері — приємна втома.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вас сьогодні штормитиме. Астрологи кажуть: це лише початок внутрішніх змін. Не робіть нічого, що здається "занадто добре, щоб бути правдою". Якщо шукаєте відповідей, відправляйтесь на тиху прогулянку без гаджетів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби у цю п'ятницю можуть відчути нестачу енергії. Можлива дратівливість або апатія. Але це знак, що час уповільнитися та попіклуватися про себе. У другій половині дня можливе несподіване натхнення.

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