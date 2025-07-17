Ретроградний Меркурій у липні 2025 року — які знаки Зодіаку відчують шалений тиск

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Коли Меркурій стає ретроградним, навіть найорганізованіші плани можуть піти шкереберть. З 18 липня по 11 серпня ця планета почне свій зворотний рух у знаку Лева, що принесе нестабільність у багатьох сферах життя. Астрологи зазначають, що особливо сильно цей період вплине на чотири знаки Зодіаку. Саме вони зіштовхнуться з найбільшими викликами.

На кого зі знаків Зодіаку чекає шалений тиск у ретроградний Меркурій, Новини.LIVE розповідає з посиланням на MSN.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які зустрінуть шалений тиск

Телець

Цей період може принести Тельцям збій у планах, пов'язаних із грошима, документами, поїздками або робочими питаннями. Вам як нікому іншому зараз важливо бути уважним до деталей та перевіряти усе двічі. Меркурій у ретрограді не прощає недбалості. Астрологи радять бути обережними у переговорах, не приймати поспішних рішень і не відкладати важливі дрібниці.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Цього разу ретроградний Меркурій проходить саме через ваш знак, тож тиск буде відчутним буквально на всіх рівнях. Астрологи попереджають: вас можуть неправильно розуміти, критикувати або ігнорувати. Це боляче, але важливо не здаватися. Переналаштуйте комунікацію — спокійний тон і щирість принесуть більше, ніж гучні заяви. Не намагайтеся довести всім свою правоту — зараз краще спостерігати та адаптуватися.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіони стикнуться з тиском у сфері кар'єри. Можуть з'явитися сумніви, відчуття застою або навіть бажання усе кинути. Меркурій дає сигнал: щось потребує перегляду. Можливо, це старі ідеї, які варто оновити, або нові проєкти, до яких ще зарано. Астрологи радять використати цей тиск як паузу для переоцінки пріоритетів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

Під ударом опиняться ділові та особисті стосунки Водоліїв. Може здатися, що люди раптово "змінюють правила гри", і це викликає напругу. Астрологи радять: не мовчіть, але й не кидайтесь звинуваченнями. Ретроградний Меркурій створює плутанину, тож варто усе проговорювати максимально чітко. Радикальна чесність — це не конфлікт, а порятунок. Не бійтеся висловлювати емоції, але робіть це конструктивно.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Раніше ми ділилися, який знак Зодіаку потрапить до виру змін у ретроградний Меркурій.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку знайде душевний спокій у ретроградний Меркурій.

Також ми писали, на які знаки Зодіаку чекають складні випробуванняу ретроградний Сатурн.