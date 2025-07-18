Гороскоп на 18 июля 2025 года — что ждет каждый знак Зодиака в ретроградный Меркурий

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июля, приносит начало мощного астрологического периода — ретроградного Меркурия во Льве. Этот транзит продлится до 11 августа и будет затрагивать темы уверенности и самовыражения. Также в эту пятницу тандем убывающей Луны в знаке Тельца и 24-х лунных суток дарит много энергии и вдохновляет на рекорды и долгосрочные цели. Астрологи советуют в этот день довериться интуиции, а несколько знаков Зодиака даже могут получить важную подсказку свыше.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 18 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День призывает к действиям, но не к импульсивности. Могут появиться старые дела, требующие завершения. Вечер лучше посвятить физической активности, прогулке, чтобы очистить мысли и снять напряжение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи прогнозируют, что именно Тельцы получат важную подсказку от Вселенной. Она может появиться во сне или случайной фразе. Луна в вашем знаке придает стабильности, а вот ретроградный Меркурий может заставить усомниться в своей ценности. Сегодня важно не замыкаться в себе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Меркурий — ваш управитель — и именно он сегодня меняет движение. Вы это почувствуете особенно остро: расфокус, путаница в коммуникации, трудности с техникой. Но именно сейчас Вселенная шепчет к вам — возможна неожиданная новость или важный разговор.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сегодня особенно важно прислушаться к себе. Вас может накрыть волной сомнений. Это влияние ретроградного Меркурия. День хорош для завершения дел и домашних хлопот. Запишите сегодня свои мысли и идеи — это ключ к ответам, которые вы ищете.

Лев (23 июля — 21 августа)

Меркурий заходит в ваш знак, и это может дать как вдохновение, так и вызовы. Вы окажетесь в центре событий. Но важно не давить на других — ваша энергия сейчас мощная, ее надо направить в творчество или планирование. Это разблокирует внутреннюю силу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Меркурий — ваш управитель — начинает ретроград, и это для вас не самый простой период. Сегодня возможны задержки в работе, конфликты по пустякам. Не слишком критикуйте себя и других. Вечером возможен неожиданный поворот в делах, особенно финансовых.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сегодня на волне удачи. Хорошо будут удаваться все поставленные задачи. Также день благоприятен для анализа отношений как с любимым человеком, так с близкими или друзьями. Вечером возможен романтический сюрприз.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День для Скорпионов будет немного тяжелым. Он может принести раздражительность и напряжение. Но не поддавайтесь негативу и не провоцируйте конфликты. Если есть необходимость, лучше сделать паузу. Также астрологи советуют сегодня прислушиваться к интуиции.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вас может накрыть волной энтузиазма — но не спешите с решениями. Лучше взвесить все "за" и "против". Ретроградный Меркурий притормозит все, что не имеет основы. Поэтому все, что построено на иллюзиях, пойдет трещинами, а то, что настоящее — выдержит проверку временем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта пятница, 18 июля, потребует от Козерогов остановиться и взглянуть на свои дела: что-то тянется без результата. В то же время астрологи прогнозируют финансовую выгоду, которую важно не упустить. Вселенная подкинет идею или встречу. Вечером — приятная усталость.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вас сегодня будет штормить. Астрологи говорят: это только начало внутренних изменений. Не делайте ничего, что кажется "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Если ищете ответов, отправляйтесь на тихую прогулку без гаджетов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы в эту пятницу могут почувствовать недостаток энергии. Возможна раздражительность или апатия. Но это знак, что пора замедлиться и позаботиться о себе. Во второй половине дня возможно неожиданное вдохновение.

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