Гороскоп на 14 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 серпня, спадний Місяць у знаку Овна принесе спокусу діяти швидко та рішуче. 22-га місячна доба — час мудрості, глибоких роздумів і передачі досвіду. Астрологи радять використати цю енергію для навчання, спілкування та розв'язання внутрішніх питань. Водночас емоційна напруга зростає, тому кожному знаку Зодіаку важливо уникати конфліктів і тримати себе в руках.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 14 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 14 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви відчуєте прилив енергії, але астрологи радять спрямувати її на інтелектуальні завдання, а не на суперечки. Це чудовий день, щоб поділитися своїм досвідом або надихнути когось на розвиток. Уникайте різких слів — вони можуть зіпсувати стосунки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців цей день буде сприятливий, щоб обговорити нові ідеї та попрацювати в команді. Можливі цікаві зустрічі або розмови, що дадуть нові знання. Також важливо зберігати спокій і не піддаватися імпульсивним рішенням.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви можете отримати цінну пораду або навчитися чомусь новому. Не відмовляйтеся від пропозицій поспілкуватися — навіть невимушена розмова може стати джерелом натхнення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні легко побачити ситуацію з нового ракурсу. Ви зможете зрозуміти, чому певні події відбувалися саме так, і зробити правильні висновки. Вечір варто провести у спокої, можливо, за читанням чи переглядом фільму.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Четвер, 14 серпня, підштовхне Левів до обміну знаннями та досвідом. Ви можете стати наставником для когось або отримати мудру пораду. Головне — не поспішати і не піддаватися на провокації, навіть якщо хтось намагатиметься вас вивести з рівноваги.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні добре завершувати розпочаті справи та аналізувати пройдений шлях. Ви зможете виявити слабкі місця та зрозуміти, що потрібно змінити для успіху. Водночас астрологи радять уникати перевтоми та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День подарує можливість Терезам поділитися своїми знаннями та отримати вдячність від оточення. Астрологи радять уникати зайвої категоричності — зараз м'якість у словах дасть кращий результат.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Четвер, 14 серпня, сприятиме глибоким розмовам і пошуку прихованих деталей у справах. Ви зможете знайти нестандартний вихід із ситуації. Астрологи радять бути обережними у висловлюваннях, адже ваша прямолінійність сьогодні може зачепити близьких.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви зможете знайти відповіді на питання, які давно турбували. Чудовий день для планування майбутніх кроків, але не для їх реалізації. Краще обміркувати все до дрібниць, щоб потім діяти без помилок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам добре працювати над спільними завданнями та підтримувати колег. Ви можете стати тим, хто об'єднає команду. Але не варто перевантажувати себе додатковими обов'язками — залиште час для відпочинку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для навчання, читання та інтелектуальних розмов. Ви здатні побачити нестандартні рішення й допомогти іншим у складній ситуації. Головне — не поспішайте діяти, спершу проаналізуйте всі варіанти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Четвер налаштує Риб на спокійний, розмірений ритм. Ви зможете зрозуміти, що заважає вашому розвитку, та відмовитися від цього. Астрологи радять провести час із близькими або зануритися в улюблену справу, яка надихає.

Також вам буде цікаво дізнатися: