Гороскоп на 14 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 августа, убывающая Луна в знаке Овна принесет соблазн действовать быстро и решительно. 22-е лунные сутки — время мудрости, глубоких размышлений и передачи опыта. Астрологи советуют использовать эту энергию для обучения, общения и решения внутренних вопросов. В то же время эмоциональное напряжение растет, поэтому каждому знаку Зодиака важно избегать конфликтов и держать себя в руках.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 14 августа.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 14 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы почувствуете прилив энергии, но астрологи советуют направить ее на интеллектуальные задачи, а не на споры. Это отличный день, чтобы поделиться своим опытом или вдохновить кого-то на развитие. Избегайте резких слов — они могут испортить отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов этот день будет благоприятен, чтобы обсудить новые идеи и поработать в команде. Возможны интересные встречи или разговоры, которые дадут новые знания. Также важно сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным решениям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы можете получить ценный совет или научиться чему-то новому. Не отказывайтесь от предложений пообщаться — даже непринужденный разговор может стать источником вдохновения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня легко увидеть ситуацию с нового ракурса. Вы сможете понять, почему определенные события происходили именно так, и сделать правильные выводы. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за чтением или просмотром фильма.

Лев (23 июля — 21 августа)

Четверг, 14 августа, подтолкнет Львов к обмену знаниями и опытом. Вы можете стать наставником для кого-то или получить мудрый совет. Главное — не спешить и не поддаваться на провокации, даже если кто-то будет пытаться вас вывести из равновесия.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня хорошо завершать начатые дела и анализировать пройденный путь. Вы сможете выявить слабые места и понять, что нужно изменить для успеха. В то же время астрологи советуют избегать переутомления и больше времени проводить на свежем воздухе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подарит возможность Весам поделиться своими знаниями и получить благодарность от окружающих. Астрологи советуют избегать излишней категоричности — сейчас мягкость в словах даст лучший результат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Четверг, 14 августа, будет способствовать глубоким разговорам и поиску скрытых деталей в делах. Вы сможете найти нестандартный выход из ситуации. Астрологи советуют быть осторожными в высказываниях, ведь ваша прямолинейность сегодня может задеть близких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сможете найти ответы на вопросы, которые давно беспокоили. Отличный день для планирования будущих шагов, но не для их реализации. Лучше обдумать все до мелочей, чтобы потом действовать без ошибок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам хорошо работать над совместными задачами и поддерживать коллег. Вы можете стать тем, кто объединит команду. Но не стоит перегружать себя дополнительными обязанностями — оставьте время для отдыха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для учебы, чтения и интеллектуальных разговоров. Вы способны увидеть нестандартные решения и помочь другим в сложной ситуации. Главное — не спешите действовать, сначала проанализируйте все варианты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Четверг настроит Рыб на спокойный, размеренный ритм. Вы сможете понять, что мешает вашему развитию, и отказаться от этого. Астрологи советуют провести время с близкими или погрузиться в любимое дело, которое вдохновляет.

Также вам будет интересно узнать: