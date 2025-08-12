На які знаки Зодіаку чекає новий щасливий етап з 11 серпня — гороскоп на тиждень

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Цей тиждень стане початком нового щасливого етапу для кількох знаків Зодіаку. З 11 серпня Меркурій перестає бути ретроградним, і життя починає набирати обертів. Зникнуть непорозуміння, затримки та дивні збої, які дратували останні три тижні. Астрологи обіцяють, що на нас чекає більше ясності в думках, легкість у спілкуванні та нові можливості для зростання.

Кому з представників зодіакального кола зірки готують довгоочікуваний прорив і повернення удачі на цьому тижні, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

П'ять знаків Зодіаку, для яких почнеться новий етап

Лев

Останні тижні ви могли відчувати плутанину в думках та труднощі у спілкуванні. Але з 11 серпня все стає на свої місця: з'явиться ясність, впевненість і бажання діяти. Ви знову зможете просувати свої ідеї, розвивати кар'єру та втілювати творчі задуми. Непорозуміння залишаться в минулому, а внутрішня сила допоможе рухатися вперед.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Водолій

Ретроградний Меркурій вніс хаос у стосунки та партнерства. Але тепер туман розвіюється: ви повертаєте свою гостроту розуму та чіткість у рішеннях. Взаємини стануть теплішими та зрозумілішими, а всі непорозуміння можна буде легко владнати.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Скорпіон

Останнім часом кар'єрні справи могли гальмувати або, навпаки, вимагати надмірних зусиль. З 11 серпня ситуація змінюється: з'явиться впевненість у своєму професійному напрямку, налагодиться спілкування з колегами та керівництвом. Те, що здавалося проблемою, тепер відкриє нові можливості.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Рак

Навіть за підтримки Юпітера та Венери ви могли відчувати затримки у фінансах чи брак впевненості. Це все — наслідки ретроградного Меркурія. Але вже цього тижня ситуація стабілізується, з'явиться ясність у грошових питаннях і в сімейних справах. Ви відчуєте, що контроль знову у ваших руках.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Діва

Ви могли бути більш замкнутими та схильними до роздумів про минуле. Але тепер енергія змінюється: мислення стає чіткішим, з'являється бажання діяти та спілкуватися. Усі ідеї, які народилися у період ретрограду, тепер можна реалізувати максимально ефективно.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

