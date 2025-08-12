Какие знаки Зодиака ждет новый счастливый этап с 11 августа — гороскоп на неделю

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эта неделя станет началом нового счастливого этапа для нескольких знаков Зодиака. С 11 августа Меркурий перестает быть ретроградным, и жизнь начинает набирать обороты. Исчезнут недоразумения, задержки и странные сбои, которые раздражали последние три недели. Астрологи обещают, что нас ждет больше ясности в мыслях, легкость в общении и новые возможности для роста.

Кому из представителей зодиакального круга звезды готовят долгожданный прорыв и возвращение удачи на этой неделе, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Пять знаков Зодиака, для которых начнется новый этап

Лев

Последние недели вы могли испытывать путаницу в мыслях и трудности в общении. Но с 11 августа все становится на свои места: появится ясность, уверенность и желание действовать. Вы снова сможете продвигать свои идеи, развивать карьеру и воплощать творческие замыслы. Недоразумения останутся в прошлом, а внутренняя сила поможет двигаться вперед.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Водолей

Ретроградный Меркурий внес хаос в отношения и партнерства. Но теперь туман развеивается: вы возвращаете свою остроту ума и четкость в решениях. Отношения станут теплее и понятнее, а все недоразумения можно будет легко уладить.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Скорпион

В последнее время карьерные дела могли тормозить или, наоборот, требовать чрезмерных усилий. С 11 августа ситуация меняется: появится уверенность в своем профессиональном направлении, наладится общение с коллегами и руководством. То, что казалось проблемой, теперь откроет новые возможности.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рак

Даже при поддержке Юпитера и Венеры вы могли испытывать задержки в финансах или недостаток уверенности. Это все — последствия ретроградного Меркурия. Но уже на этой неделе ситуация стабилизируется, появится ясность в денежных вопросах и в семейных делах. Вы почувствуете, что контроль снова в ваших руках.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Дева

Вы могли быть более замкнутыми и склонными к размышлениям о прошлом. Но теперь энергия меняется: мышление становится более четким, появляется желание действовать и общаться. Все идеи, которые родились в период ретрограда, теперь можно реализовать максимально эффективно.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

